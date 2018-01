172 BİN ÖĞRENCİ İÇİN...

Malatya’da 172 bin öğrenci Cuma günü karnelerini alarak yarıyıl tatiline girecek. 2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılını sorunsuz bir şekilde bitireceklerini açıklayan Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, önemli açıklamalarda bulundu.2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılını bugüne kadar sorunsuz bir şekilde geçtiğini dile getiren Tatlı, eğitim ve öğretimin verimli geçtiğini söyledi.

ÖĞRETMENLERİMİZLE TOPLANTILARIMIZI YAPTIK

Öğretmen ve öğrencilerin rahat bir çalışma ortamı bulduklarını kaydeden Tatlı, şunları kaydetti:“Özellikle lise ve üniversite yerleştirmenin değişmesi ile birlikte yıl ortalarında yapılan sınavların olmayışı hem çocuklar üzerindeki hem de öğretmenler üzerindeki stresi de aldı, biraz daha rahat hareket ettiler. Bu öğretmen ve öğrencilere daha rahat çalışma imkanı da sağladı. Ama okullarımızı ziyaret ettiğimizde, gezdiğimizde yine okul müdürlerimizle görüştüğümüzde bu bizim kaygı düzeyimizi kesinlikle aşağı çekmedi. Kaygı düzeyimiz her zaman vardı. Öğretmenlerimizle ilgili herhangi bir sıkıntı yok, öğretmenlerimiz yeterli. Fazlası öğretmenlerimizle ilgili olarak atamalarımızı yaptık. Yine özellikle yeni sisteme süratle adapte olmakla, okul müdürlerimizle, öğretmenlerimizle, rehber öğretmenlerimizle de toplantılarımızı yaptık. Hem Yüksek Öğretime Geçiş hem de lise geçişleri ile alakalı öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz bu dönemi bitirdiler. Bugünden itibaren karne basımına başlayacaklar. İnşallah Cuma günü de kazasız-belasız çocuklarımız karnelerini alacak.”

ÇOCUKLAR TATİLDE BOL BOL DİNLENSİN

Yarıyıl tatilinde öğrenci ve velilere tavsiyelerde bulunan Tatlı, “Sayın Bakanımız açıklama yaptılar. Yine Sayın Müsteşarımız da açıklama yaptılar. Kesinlikle biz ödev vermiyoruz. Sömestr tatilinde çocuklarımızın yapacağı şey kitap okumaktır. Kitap bir ödev değil, kitap bir zorunluluktur. Kitap su gibi, hava gibi zorunluluktur. Nefessiz nasıl hayatımızı devam ettiremiyorsak kitap okumayı da öyle algılamamız lazım. Çocuklarımızın her gün düzenli bir şekilde ve mutlaka kitap okumalarını tavsiye ediyoruz. Onun dışında çocuklarımıza herhangi bir ödev ve görev vermiyoruz. Bu bizim için önemli. Velilere de çocuklarınızı sıkmayın diyoruz. Çocuklar tatilde bol bol dinlensin. Eylül'den bu yana çocuklarımız zor bir süreç yaşıyor. Her gün sabah yedide okula git-gel bu yorucudur. Böyle olunca da çocuklar bir an önce tatil olsun istiyor. Ara sınıflarımız kitap okusun, koşup, oynasın ve dinlensinler” diye konuştu.

172 BİN ÖĞRENCİMİZ VAR

172 bin öğrencinin karne alacağını söyleyen Tatlı, “172 bin öğrencimiz var. Halk eğitim merkezlerimizde veya Mesleki ve Teknik Liselerde karnelerini alacak. Bunlara evde eğitim alan öğrencilerimizde dahil. Evlerinde eğitim görenler çocuklarda karnelerini alacaklar” dedi.