08 Şubat 2017 Çarşamba

168 bin öğrenci için 2. yarıyıl zili bugün çalacak

Bugün 168 bin 829 öğrenci için 2. yarıyılın ilk ders zili çalacak. Sömestr tatilinde iyi dinlenerek derslerine başlayacak olan öğrenciler, 13 bin 778 öğretmenle birlikte bir yarıyılı bitirecek.

06 Şubat 2017 Pazartesi 09:52
168 bin öğrenci için 2. yarıyıl zili bugün çalacak

  20 Ocak’ta karnelerini alan 168 bin öğrenci için bugün ilk ders zili çalacak. Sömestr tatilinde bol bol kitap okuyarak ve dinlenerek tavsiyesiyle bugün derse başlayacak olan öğrenciler, 2. yarıyıl tatiline kadar eğitimlerinde büyük bir performans gösterecekler.

922 OKUL VAR
  Her yıl 25 bin yeni öğrencinin ders başı yaptığı Malatya’da toplam 922 okul mevcut. Bu okullardan 746’sı okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liseden oluşuyor. 632 okul normal eğitim verirken 114 okul ise ikili eğitim veriyor. Malatya’da toplam öğrenci sayısı ise 168 bin 829. Ayrıca 13 bin 778 öğretmen var ve bu öğretmenlerin 791’i özel okullarda eğitim veriyor. İkili öğretimi 2019 yılına kadar tamamlaması planlanan Malatya’da, sınıflardaki öğrenci sayısının da 30’un altında olması hedefleniyor.

GÜVENLİK ÖNLEMİ ARTIRILMALI
  Okulların açılmasının heyecanını yaşayan öğrenci velileri ise, 2. dönemin daha verimli geçmesini dilediler. Okulların çevresinde güvenlik önleminin daha da artırılmasını isteyen velilerden Ali Özer, “Verimli bir dönem geçti. Birçok öğrencimiz emeklilerinin karşılığını aldılar. Bizler veli olarak bu dönemin daha verimli geçeceği umudu içerisindeyiz. Öğrencilerimiz için çevresel faktörler de gittikçe iyileştiriliyor. Ama bu durum daha da iyileştirilebilir. Mesela okulların çevresindeki güvenlik önlemleri daha da artırılabilir. Biliyorsunuz sigara içme yaşı ve diğer bağımlılık yaratan maddelerin yaş ortalaması çok düştü. Veliler olarak tek çekincemiz bu. Okulların çevresinde daha çok güvenlik önlemi alınmasını istiyoruz. Okullarımızın zaman geçtikçe kaliteleri daha da artıyor. Artık devlet okullarımız da özel okulların verdiği kaliteli eğitimi veriyor. Bu yönden şanslıyız. Öğretmelerimizle, velilerimizle verimli bir dönem geçirmeyi temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

MUTLU SARIGÜL
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