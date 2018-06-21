100 bin açık, 25 bin atama

Milli Eğitin Bakanı İsmet Yılmaz’ın, “Yaklaşık 100 bin öğretmen ihtiyacımız var. Bu yıl, 25 bin öğretmen ataması gerçekleştireceğiz” sözlerini değerlendiren ve BUSABAH gazetesine konuşan Eğitim-Bir-Sen Malatya Şube Başkanı Kerem Yıldırım, önemli açıklamalarda bulundu.

100 binden fazla öğretmen açığı olduğunu dile getiren Başkan Yıldırım, 100 binden çok fazla atamayı bekleyen öğretmen olduğunu söyledi.

SAYIYI SINIRLI TUTMANIN BİR ANLAMI YOK

Atama bekleyen çok sayıda öğretmen olduğunu dile getiren Başkan Yıldırım, şunları söyledi:

“Ancak 100 binden fazla açık olmasına rağmen öğretmen atamasının 25 binle sınırlı doğru değil. Atamanın ilk etapta en az 50 bine çıkarılması lazım. 360 ek göstergenin uygulanması durumunda, bu uygulanacak zaten, bayağı bir öğretmen arkadaşımızın emekli olma durumu var. 360 ek gösterge uygulandığında haliyle daha çok öğretmen açığı oluşacak. Dolayısıyla ilk atamada 50 bin civarında bir atama bekliyoruz ve bunu da ümit ediyoruz. Böylece beklenti içerisinde olan arkadaşlarımızın en azından yarısı atanmış olacak. Öğretmen açığı da aza indirilmiş olacak. Eğer 100 bin civarında bir öğretmen açığı varsa ve atama bekleyen öğretmenler de mevcutsa atanacak öğretmen sayısını çok sınırlı tutmanın bir anlamı yok. Bu sayının ilerleyen zamanlarda artacağını düşünüyoruz, çünkü atama bekleyen öğretmenler arkadaşlarımız büyük bir beklenti içerisinde.”

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