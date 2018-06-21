Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 30°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
94839
ALTIN
193.290
DOLAR
4.7564
STERLİN
6.2419
EURO
5.4856

100 bin açık, 25 bin atama

100 binden fazla öğretmen açığının olmasına rağmen bu yılki öğretmen atamasının 25 binle sınırlı tutulmasını doğru bulmadıklarını ifade eden Eğitim-Bir-Sen Malatya Şube Başkanı Kerem Yıldırım, “Atamanın ilk etapta en az 50 bine çıkarılması lazım” dedi.

100 bin açık, 25 bin atama

100 binden fazla öğretmen açığının olmasına rağmen bu yılki öğretmen atamasının 25 binle sınırlı tutulmasını doğru bulmadıklarını ifade eden Eğitim-Bir-Sen Malatya Şube Başkanı Kerem Yıldırım, “Atamanın ilk etapta en az 50 bine çıkarılması lazım” dedi.

21 Haziran 2018 Perşembe 11:16
100 bin açık, 25 bin atama

Milli Eğitin Bakanı İsmet Yılmaz’ın, “Yaklaşık 100 bin öğretmen ihtiyacımız var. Bu yıl, 25 bin öğretmen ataması gerçekleştireceğiz” sözlerini değerlendiren ve BUSABAH gazetesine konuşan Eğitim-Bir-Sen Malatya Şube Başkanı Kerem Yıldırım, önemli açıklamalarda bulundu.

100 binden fazla öğretmen açığı olduğunu dile getiren Başkan Yıldırım, 100 binden çok fazla atamayı bekleyen öğretmen olduğunu söyledi.

SAYIYI SINIRLI TUTMANIN BİR ANLAMI YOK

Atama bekleyen çok sayıda öğretmen olduğunu dile getiren Başkan Yıldırım, şunları söyledi:

“Ancak 100 binden fazla açık olmasına rağmen öğretmen atamasının 25 binle sınırlı doğru değil. Atamanın ilk etapta en az 50 bine çıkarılması lazım. 360 ek göstergenin uygulanması durumunda, bu uygulanacak zaten, bayağı bir öğretmen arkadaşımızın emekli olma durumu var. 360 ek gösterge uygulandığında haliyle daha çok öğretmen açığı oluşacak. Dolayısıyla ilk atamada 50 bin civarında bir atama bekliyoruz ve bunu da ümit ediyoruz. Böylece beklenti içerisinde olan arkadaşlarımızın en azından yarısı atanmış olacak. Öğretmen açığı da aza indirilmiş olacak. Eğer 100 bin civarında bir öğretmen açığı varsa ve atama bekleyen öğretmenler de mevcutsa atanacak öğretmen sayısını çok sınırlı tutmanın bir anlamı yok. Bu sayının ilerleyen zamanlarda artacağını düşünüyoruz, çünkü atama bekleyen öğretmenler arkadaşlarımız büyük bir beklenti içerisinde.”

busabahmalatya.com

MUTLU SARIGÜL

Anahtar Kelimeler:
MalatyaEğitimöğretmen AtamasıKerem Yıldırım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YKS giriş belgeleri erişime açıldı
YKS giriş belgeleri erişime açıldı
DGS 21 Temmuz'da yapılacak
DGS 21 Temmuz'da yapılacak
YÖK Başarı Bursunun kapsamı genişletildi
YÖK Başarı Bursunun kapsamı genişletildi

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim