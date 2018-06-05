10 bin dolayında öğrenciye çevre-eğitim semineri verildi

Konu ile ilgili olarak verilen bilgilere göre, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından ilk ve orta okullardaki öğrencilere 100-150’şer gruplar halinde ‘Çevre kirliliği, çevre bilincinin artırılması ve vektörlerle mücadele’ konulu eğitimler verildi.

Büyükşehir Belediyesi uzman ekipleri tarafından okullarda düzenlenen eğitim seminerlerine, öğrencilerin yanı sıra okul idarecileri ile öğretmenler de katıldı. Çevre ile ilgili kısa film ve animasyonların da izletildiği seminerlerde ayrıca öğrencilere çevre ile ilgili eğitim seti ve yeşeren tohum kalemler hediye edildi.

ÇEVRECİ YATIRIMLAR

Eğitim faaliyetlerinde bilgilendirmeler de yapan çevre eğitimcileri, başta Malatya Entegre Çevre Tesisi olmak üzere Büyükşehir Belediyesi’nin çevre ile ilgili yatırım ve faaliyetleri ile ilgili bilgiler verdi.

Geleceğimizin teminatı olan çocukların özellikle çevre konusunda daha bilinçli olmaları amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen çevre eğitimlerine 2018-2019 eğitim-öğretim yılında da belirli bir program dahilinde devam edileceği kaydedildi.

5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin yılın 365 günü çevreci yatırımlarının devam ettiğini belirterek, birçok çevreci yatırım yaptıklarını söyledi. Polat, “Çöpgaz Elektrik Santrali’nden, Malatya Entegre Çevre Projesine, Güneş Enerji Santrali’nden elektrikle çalışan ulaşım sistemi gibi birçok projede Malatya, Türkiye’ye örnek olmaktadır. Dünyamızın daha güzel ve geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın daha mutlu olmaları için geleceğe yaşanılabilir bir çevre bırakmalıyız. Bu konuda başta idareciler olmak üzere tüm halkımız hassasiyet göstermeliler” diye konuştu.

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