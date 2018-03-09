Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116915
ALTIN
162.237
DOLAR
3.8094
STERLİN
5.2852
EURO
4.6962

Trakya Tanıtım Günleri başlıyor

Trakya Kalkınma Ajansı’nın koordinesinde, Edirne Valiliğinin katkılarıyla Ankara’da Trakya Tanıtım Günleri gerçekleştirilecek.Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü Tunca Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen programa Edirne Valisi Günay...

Trakya Tanıtım Günleri başlıyor

Trakya Kalkınma Ajansı’nın koordinesinde, Edirne Valiliğinin katkılarıyla Ankara’da Trakya Tanıtım Günleri gerçekleştirilecek.Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü Tunca Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen programa Edirne Valisi Günay...

09 Mart 2018 Cuma 16:01
Trakya Tanıtım Günleri başlıyor

Trakya Kalkınma Ajansı’nın koordinesinde, Edirne Valiliğinin katkılarıyla Ankara’da Trakya Tanıtım Günleri gerçekleştirilecek.

Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü Tunca Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen programa Edirne Valisi Günay Özdemir, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Ak Parti Edirne Milletvekili Rafet Sezen’in yanı sıra Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Çiğdem Gegeoğlu, Edirne Ticaret Borsası Meclis Başkanı Fedai Canım, kamu kurum müdürleri ve STK temsilcileri katıldı.

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Trakya Kalkınma Ajansı’nın koordinesinde, Edirne Valiliğinin katkılarıyla Ankara’da Trakya Tanıtım Günleri’nin 19-22 Nisan 2018 tarihlerinde Ankara Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirileceğini belirtti. Şahin, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli’nin tanıtımının yapılması konusunda Trakyalılar Vakfıyla birlikte ortak çalışma yaptıklarını ifade etti.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Edirne’de Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri
Edirne’de Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri
Edirne Belediyesi’nde hizmet alımı sınavları başladı
Edirne Belediyesi’nde hizmet alımı sınavları başladı
Bir tatil haberi de üniversitelilere
Bir tatil haberi de üniversitelilere

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim