Trakya Tanıtım Günleri başlıyor

Trakya Kalkınma Ajansı’nın koordinesinde, Edirne Valiliğinin katkılarıyla Ankara’da Trakya Tanıtım Günleri gerçekleştirilecek.

Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü Tunca Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen programa Edirne Valisi Günay Özdemir, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Ak Parti Edirne Milletvekili Rafet Sezen’in yanı sıra Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Çiğdem Gegeoğlu, Edirne Ticaret Borsası Meclis Başkanı Fedai Canım, kamu kurum müdürleri ve STK temsilcileri katıldı.

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Trakya Kalkınma Ajansı’nın koordinesinde, Edirne Valiliğinin katkılarıyla Ankara’da Trakya Tanıtım Günleri’nin 19-22 Nisan 2018 tarihlerinde Ankara Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirileceğini belirtti. Şahin, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli’nin tanıtımının yapılması konusunda Trakyalılar Vakfıyla birlikte ortak çalışma yaptıklarını ifade etti.