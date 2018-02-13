Sağlıklı beslenme’de püf noktalar

Edirne Yüzme İl Temsilciliği tarafından gerçekleştirilen ’Sporcularda Sağlıklı Beslenme’ semineri kapsamında diyetisyen Beril Kızılırmak ve milli sporcu Güven Duvan, genç sporculara sağlıklı ve dengeli beslenmeyi anlattı.

Edirne’de özel bir otelin çok amaçlı salonunda gerçekleştirilen seminere çok sayıda genç yüzücü ve velileri katıldı. Seminerde diyetisyen Cansu Beril Kızılırmak sağlıklı ve dengeli beslenmeyi, sağlıklı ana ve ara öğün seçeneklerini ve doğru pişirme tekniklerini anlatırken, milli sporcu Güven Duvan da tecrübelerini paylaşıp önerilerde bulundu.

“Yüzme sporu bir hobi ya da bir meslek değildir; bir yaşam tarzıdır”

Türkiye Yüzme Federasyonu Edirne İl Temsilcisi ve milli sporcu Güven Duvan, seminerde yaptığı konuşmada sporun bir hobi değil yaşam tarzı olduğunu belirterek, “Yüzme sporu da böyle. Yüzme sporu bir hobi ya da bir meslek değildir; bir yaşam tarzıdır. Yediğiniz yemeği, içtiğiniz suyu, uyku düzeninizi hatta arkadaşlıklarınızı bile bu yaşam tarzına göre belirlemeniz gerekir” diye konuştu.

Edirne’yi Türk yüzme sporunun merkez üssü yapmak istediklerini dile getiren Duvan, “Çok yakında açılması planlanan olimpik yüzme havuzumuz ile birlikte bayrağımızı uluslararası platformda en iyi şekilde temsil edecek sporcular yetiştireceğiz” ifadelerini kullandı.