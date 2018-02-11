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Okul sporları basketbol genç kız-erkek il birinciliği sona erdi

Edirne 2017-2018 sezonu faaliyet programında yer alan Okul Sporları Basketbol Genç Kız-Erkek İl Birinciliği, oynanan final karşılaşmalarının ardından sona erdi.Müsabakalar sonunda, bayanlarda Sosyal Bilimler Lisesi birinci, Havsa Şahika Erkut...

Okul sporları basketbol genç kız-erkek il birinciliği sona erdi

Edirne 2017-2018 sezonu faaliyet programında yer alan Okul Sporları Basketbol Genç Kız-Erkek İl Birinciliği, oynanan final karşılaşmalarının ardından sona erdi.Müsabakalar sonunda, bayanlarda Sosyal Bilimler Lisesi birinci, Havsa Şahika Erkut...

11 Şubat 2018 Pazar 13:49
Okul sporları basketbol genç kız-erkek il birinciliği sona erdi

Edirne 2017-2018 sezonu faaliyet programında yer alan Okul Sporları Basketbol Genç Kız-Erkek İl Birinciliği, oynanan final karşılaşmalarının ardından sona erdi.

Müsabakalar sonunda, bayanlarda Sosyal Bilimler Lisesi birinci, Havsa Şahika Erkut Anadolu Lisesi ikinci oldu. Erkeklerde Özel Sınav Temel Lisesi birinci, İlhami Ertem Anadolu Lisesi ikinci, Keşan Fen Lisesi üçüncü ve Keşan Özel Uğur Anadolu Lisesi dördüncü oldu.

Dereceye giren sporculara ve okullara madalya ve kupaları takdim edilerek program sona erdi.
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