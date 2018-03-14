Madde bağımlılığına tiyatro oyunuyla dikkat çekildi

Edirne Belediyesi tarafından madde bağımlılarının kişiye ve çevresine vereceği zararlar tiyatro oyunuyla anlatıldı.

Edirne Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen ‘Sahte Cennetteki Sesiz Çığlık’ isimli tiyatro oyunu Halk Eğitim Merkezi’nde izleyicilerle buluştu. Edirne merkezde 11 ortaöğretim okulundaki yaklaşık 600 öğrenciye yönelik sahnelenen oyun büyük ilgiyle izlendi. TUBİM Akademi’nin denetim ve onayından geçmiş tek gençlik oyunu, 2 seans halinde sergilendi.

Sosyo-kültürel ve ekonomik dışlanmaya maruz kalmış çocuk ve gençlerin yaşadığı sıkıntıları anlatan oyunda madde bağımlılığının kişiye ve çevresine vereceği zarardan bahsedildi.

Oyunu büyük bir beğeniyle izleyen öğrenciler, Edirne Belediyesine teşekkür ederken, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Belediyesi olarak madde bağımlılığı ile mücadele ettiklerini ve bu konuda öğrencileri ve gençleri bilgilendirmek adına çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi. Gürkan, "Günümüzün en büyük sorunlarından biri olan madde bağımlılığını tüm kurumlar el ele vererek, gençlerimizi ve çocuklarımızı bilgilendirerek çözebiliriz. Edirne Belediyesi olarak bu tür eğitimleri çok önemsiyor, madde bağımlılığı ile mücadele etmeye devam ediyoruz. Bu konuda bizlere destek olan herkese şükranlarımı sunuyorum" dedi.