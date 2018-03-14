Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 17°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
118697
ALTIN
164.838
DOLAR
3.8656
STERLİN
5.3988
EURO
4.7858

Madde bağımlılığına tiyatro oyunuyla dikkat çekildi

Edirne Belediyesi tarafından madde bağımlılarının kişiye ve çevresine vereceği zararlar tiyatro oyunuyla anlatıldı.Edirne Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen ‘Sahte Cennetteki Sesiz Çığlık’ isimli...

Madde bağımlılığına tiyatro oyunuyla dikkat çekildi

Edirne Belediyesi tarafından madde bağımlılarının kişiye ve çevresine vereceği zararlar tiyatro oyunuyla anlatıldı.Edirne Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen ‘Sahte Cennetteki Sesiz Çığlık’ isimli...

14 Mart 2018 Çarşamba 15:09
Madde bağımlılığına tiyatro oyunuyla dikkat çekildi

Edirne Belediyesi tarafından madde bağımlılarının kişiye ve çevresine vereceği zararlar tiyatro oyunuyla anlatıldı.

Edirne Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen ‘Sahte Cennetteki Sesiz Çığlık’ isimli tiyatro oyunu Halk Eğitim Merkezi’nde izleyicilerle buluştu. Edirne merkezde 11 ortaöğretim okulundaki yaklaşık 600 öğrenciye yönelik sahnelenen oyun büyük ilgiyle izlendi. TUBİM Akademi’nin denetim ve onayından geçmiş tek gençlik oyunu, 2 seans halinde sergilendi.

Sosyo-kültürel ve ekonomik dışlanmaya maruz kalmış çocuk ve gençlerin yaşadığı sıkıntıları anlatan oyunda madde bağımlılığının kişiye ve çevresine vereceği zarardan bahsedildi.

Oyunu büyük bir beğeniyle izleyen öğrenciler, Edirne Belediyesine teşekkür ederken, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Belediyesi olarak madde bağımlılığı ile mücadele ettiklerini ve bu konuda öğrencileri ve gençleri bilgilendirmek adına çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi. Gürkan, "Günümüzün en büyük sorunlarından biri olan madde bağımlılığını tüm kurumlar el ele vererek, gençlerimizi ve çocuklarımızı bilgilendirerek çözebiliriz. Edirne Belediyesi olarak bu tür eğitimleri çok önemsiyor, madde bağımlılığı ile mücadele etmeye devam ediyoruz. Bu konuda bizlere destek olan herkese şükranlarımı sunuyorum" dedi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Tanrıkulu: "Sosyal medyada yardım toplamak isteyenlere de inanmasınlar"
Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Tanrıkulu: "Sosyal medyada yardım toplamak isteyenlere de inanmasınlar"
Trakya Tanıtım Günleri başlıyor
Trakya Tanıtım Günleri başlıyor
Edirne’de Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri
Edirne’de Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim