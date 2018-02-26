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ETSO ve KOSGEB işbirliğinde dış ticaret eğitimi

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası ile KOSGEB Avrupa İşletmeler Ağı Batı Marmara Konsorsiyumu (AİA COSME WEST-MAR) işbirliğinde 2 gün süren ‘Dış Ticaret Eğitimi’ Edirne Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlendi.Düzenlenen eğitime Trakya Üniversitesi...

ETSO ve KOSGEB işbirliğinde dış ticaret eğitimi

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası ile KOSGEB Avrupa İşletmeler Ağı Batı Marmara Konsorsiyumu (AİA COSME WEST-MAR) işbirliğinde 2 gün süren ‘Dış Ticaret Eğitimi’ Edirne Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlendi.Düzenlenen eğitime Trakya Üniversitesi...

26 Şubat 2018 Pazartesi 16:24
ETSO ve KOSGEB işbirliğinde dış ticaret eğitimi

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası ile KOSGEB Avrupa İşletmeler Ağı Batı Marmara Konsorsiyumu (AİA COSME WEST-MAR) işbirliğinde 2 gün süren ‘Dış Ticaret Eğitimi’ Edirne Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlendi.

Düzenlenen eğitime Trakya Üniversitesi İİBF Öğretim Üyesi ve BSMART Finansal Yazılım ve Danışmanlık Kurucu Ortağı Prof. Dr. Ayhan Aytaç eğitmen olarak katıldı.

Üyelerinin yurtdışı pazarlara açılması, mal ve hizmetlerini yeni pazarlara daha rahat ulaştırarak il ve ülke ekonomisine katkıda bulunabilmeleri amacı ile gerçekleştirilen eğitime 22 kişi katılım sağlayarak, katılım belgesi almaya hak kazandı.

Dış Ticaret Eğitiminin ilk gününde dış ticaret ve ödeme yöntemleri, ikinci gününde ise ihracat teşvikleri kapsamında devlet destekleri hakkında bilgiler verildi. Kamu destekleri, sağlanan desteklerden faydalanma yolları, dikkat edilmesi gereken noktalar konularının anlatıldığı eğitim soru cevaplar ile devam etti. Eğitiminin sonunda katılımcılara katılım belgesi takdim edildi.
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