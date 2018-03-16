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ETSO ‘Karar Verme ve Problem Çözme Teknikleri’ eğitimi düzenledi

Trakya ABİGEM A.Ş. Fatih Yaldız’ın eğitmen olarak katıldığı ‘Karar Verme ve Problem Çözme Teknikleri’ eğitimi Edirne Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlendi.Toplantıya Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Mehmet Eren katıldı....

ETSO ‘Karar Verme ve Problem Çözme Teknikleri’ eğitimi düzenledi

Trakya ABİGEM A.Ş. Fatih Yaldız’ın eğitmen olarak katıldığı ‘Karar Verme ve Problem Çözme Teknikleri’ eğitimi Edirne Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlendi.Toplantıya Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Mehmet Eren katıldı....

16 Mart 2018 Cuma 16:46
ETSO ‘Karar Verme ve Problem Çözme Teknikleri’ eğitimi düzenledi

Trakya ABİGEM A.Ş. Fatih Yaldız’ın eğitmen olarak katıldığı ‘Karar Verme ve Problem Çözme Teknikleri’ eğitimi Edirne Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlendi.

Toplantıya Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Mehmet Eren katıldı. Açılış konuşmasını gerçekleştiren Eren, “Üyelerimize yönelik sürdürdüğümüz eğitimler kapsamında düzenlenen Karar Verme ve Problem Çözme Teknikleri eğitimine hoş geldiniz. Tüm katılımcılara katılımlarından dolayı teşekkür ediyor, toplantının verimli geçmesini temenni ediyorum” dedi.

Toplantıda karar verme süreci, karar verme sürecinin temel öğeleri, örgütsel karar türleri, iyi bir kararın ölçütleri, kararsızlık nedenleri ve muhtemel sonuçları, başarılı problem çözme ile ilgili zihinsel süreçler, etkin problem çözme için gereklilik ve yeterlilik koşulları ve problem çözme süreci ve teknikleri anlatıldı.
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