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Edirne’de kaçak içki operasyonu

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde polis ekipleri tarafından bir mekanda yapılan denetlemelerde satışa hazır halde kaçak içki ele geçirdi.Uzunköprü Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde bir işyerinde yapılan denetimler sırasında...

Edirne’de kaçak içki operasyonu

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde polis ekipleri tarafından bir mekanda yapılan denetlemelerde satışa hazır halde kaçak içki ele geçirdi.Uzunköprü Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde bir işyerinde yapılan denetimler sırasında...

20 Şubat 2018 Salı 13:09
Edirne’de kaçak içki operasyonu

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde polis ekipleri tarafından bir mekanda yapılan denetlemelerde satışa hazır halde kaçak içki ele geçirdi.

Uzunköprü Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde bir işyerinde yapılan denetimler sırasında 2 şişe votka ve 1 bidon da kaçak rakı ele geçirdi. Ele geçirilen içkiler, incelemek üzere emniyete getirildi. Burada yapılan işlemlerinin ardından işyerine cezai işlem uygulandı. Aynı gece, kayıt dışı kadın eleman çalıştıran başka bir mekana da adli işlem yapıldı.
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