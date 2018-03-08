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Edirne’de Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri

Edirne’de AK Parti Kadın Kolları tarafından, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kadın teşkilat üyeleriyle birlikte kutladı.AK Parti Kadın Kolları Başkanı Fatma Aksal, partinin kadın üyeleriyle birlikte 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü...

Edirne’de Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri

Edirne’de AK Parti Kadın Kolları tarafından, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kadın teşkilat üyeleriyle birlikte kutladı.AK Parti Kadın Kolları Başkanı Fatma Aksal, partinin kadın üyeleriyle birlikte 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü...

08 Mart 2018 Perşembe 14:26
Edirne’de Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri

Edirne’de AK Parti Kadın Kolları tarafından, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kadın teşkilat üyeleriyle birlikte kutladı.

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Fatma Aksal, partinin kadın üyeleriyle birlikte 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle parti binasında bir araya geldi. AK Parti Kadın Kolları Başkanı Fatma Aksal, yaptığı konuşmada, “Bugün bir mücadelenin anma günü. Nüfusumuzun yarısını oluşturan diğer yarısını yetiştiren fedakarlıkları, sevgileri ve emekleriyle insanlara umut olan tüm kadınlarımızın gününü tebrik ediyorum. Türk kadını bu vatanın kurtuluşundan, bu devletin kuruluşuna kadar her aşamada en ön saflarda yer almıştır. Bu ülkenin istiklali ve istikbali için büyük mücadele vermiştir” dedi.
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