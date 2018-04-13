Edirne’de 10 bin kutu kandil simidi dağıtıldı

Edirne Belediye Başkanlığı tarafından geleneksel hale getirilen kandil simidi ikramına Miraç Kandili’nde de devam edildi.

Edirne Belediye Başkan Vekili Selçuk Çakır, Saraçlar Caddesi’nde kandil simidi ikramında bulunarak; Edirnelilerin ve tüm Müslüman aleminin Miraç Kandili’ni kutladı. Çakır, Miraç Kandili’nin tüm insanlığa sağlık, huzur, mutluluk getirmesini diledi.

Saraçlar Caddesi başta olmak üzere 24 mahallede toplamda 10 bin kutu kandil simidi ikramında bulunacaklarını ifade eden Çakır, "En kutsal gecelerden biri olan Miraç Kandili’nde Peygamberimiz Hazreti Muhammed göğe yükselmiştir. Miraç bizler için çok anlamlı ve önemli bir gündür. Bu anlamlı günde, her kandilde olduğu gibi halkımıza kandil simidi ikramında bulunduk. Halkımız teveccüh gösterdi, ilgi gösterdi" dedi.