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Edirne KGK Türkiye-Kazakistan Kadın Girişimciler İş Forumu’na katıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu ile Kazakistan’dan gelen kadın girişimciler arasında ortak projeler geliştirmeyi amaçlayan Türkiye-Kazakistan Kadın Girişimciler İş Forumu gerçekleştirildi. Türkiye Odalar...

Edirne KGK Türkiye-Kazakistan Kadın Girişimciler İş Forumu’na katıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu ile Kazakistan’dan gelen kadın girişimciler arasında ortak projeler geliştirmeyi amaçlayan Türkiye-Kazakistan Kadın Girişimciler İş Forumu gerçekleştirildi. Türkiye Odalar...

16 Şubat 2018 Cuma 16:50
Edirne KGK Türkiye-Kazakistan Kadın Girişimciler İş Forumu’na katıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu ile Kazakistan’dan gelen kadın girişimciler arasında ortak projeler geliştirmeyi amaçlayan Türkiye-Kazakistan Kadın Girişimciler İş Forumu gerçekleştirildi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Edirne’yi temsilen TOBB Edirne İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Elmas Aslan katılım sağladı.

Forumun açılış konuşmalarını Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Kazakistan Devlet Sekreteri Gülşara Abdikalikova, TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selçuk Öztürk, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Ruhsar Pekcan, DEİK Yönetim Kurulu Üyesi Berna İlter ile Kazakistan Ulusal Girişimciler Odası ve Kadın Girişimciler Konseyi Başkanı Lazzat Ramazanova yaptı. Açılış konuşmalarının ardından TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ile Kazakistan Ulusal Girişimciler Odası/Kadın Girişimciler Konseyi arasında işbirliği anlaşması imzalandı.

Panelin 1. oturumunda Kazakistan’da Yatırım Olanakları, 2. oturumda da Kadın Girişimciliğinin Dünyada Önemi ve başarı örnekleri anlatıldı. Ardından ikili iş görüşmeleri gerçekleştirildi.
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