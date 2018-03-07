Edirne Belediyesi’nde hizmet alımı sınavları başladı

Edirne Belediyesi’nde, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile getirilen haklardan faydalanan 974 hizmet alımı personel için sınavlar başladı.

Edirne Belediyesi’nde; personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile belediye şirketinde işçi statüsüne geçirilmesine yönelik sınavlar Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde başladı. Sınav Komisyonu sınavı, Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde gören yapan personeli sözlü ve uygulamalı olarak gerçekleştirdi.

Edirne Belediyesi’nde çalışan 974 personelle sınavlar sözlü ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecek. Sınavlar, 20 Mart 2018 tarihinde sona erecek; sınavı kazanan personel 2 Nisan 2018 tarihinden itibaren belediye bünyesinde kurulan şirkete çalışmaya devam edecek.