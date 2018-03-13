Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Tanrıkulu: "Sosyal medyada yardım toplamak isteyenlere de inanmasınlar"

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, sosyal medyada ve bazı yayın organlarında çıkan haberlere tepki göstererek, "Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın da dediği gibi, bırakın işimizi yapalım" dedi.

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, sosyal medyada ve bazı yayın organlarında yayınlanan haberlere tepki göstererek, söz konusu süreç hakkında ayrıntılı açıklamalarda bulundu. Tanrıkulu, sosyal medya üzerinden hayvanlara yardım parası adı altında IBAN numaralarının paylaşıldığını belirterek, vatandaşları bu konuda uyardı.

Trakya’nın en iyi hayvan barınağına sahip olduklarını, belediye personeliyle birlikte sokak hayvanlarının mutluluğu için çalışmalarını yürüttüklerini ifade eden Tanrıkulu, sosyal medyadaki asılsız iddialar yüzünden belediye personelinin işini yapamadığı, morallerinin bozulduğunu söyledi. Tanrıkulu, hayvan sayısında azalmanın nedenin ise, hayvanların yaşam alanlarının değiştiği için çevre mahallelere ve civar köylere gitmesi olduğunu, bu konuyla ilgili de gereken araştırmaların yapıldığını, sonuçların en kısa zamanda kamuoyu ile paylaşılacağını söyledi.

"Nedenini bilimsel olarak araştırıyoruz"

Söz konusu alanda yaşayan sokak hayvanlarının gelen çöplerle beslendiğini, yaşamlarını bu şekilde sürdürdüğünü ifade eden Tanrıkulu, "Burada yaşayan sokak hayvanları burada birkaç nesildir yaşıyorlar. Bu alan oldukça geniş ve büyük bir alan; köylerden de sokak hayvanları bu noktaya atılıyordu. Söz konusu alanda gerçekten de çok fazla miktarda sokak hayvanı yaşıyordu. Düzenli katı atık sistemine geçildiğinde ne bizim tarafımızdan ne de Valilik tarafından herhangi bir sayım yapılmadı. Ortalama rakamlar ortaya atıldı. Kimine göre 500 köpek, kimine göre 700 köpek vardı. Köpek sayısında azalmayı biz de fark ettik ve nedenini de bilimsel olarak araştırmaya başladık. Veteriner arkadaşlarla birlikte paylaştık. MOBESE’mizi alıp, bir tutanakla Milli Parklar’dan sorumlu yetkiliye görüntüleri teslim ettim. Tarım İl Müdürlüğü ile Orman Su Müdürlüğüne başvurup bir araştırma yapılmasını istedik. İlgili Vali Yardımcımıza gidip, bir kurul oluşturulmasını istedim. 6 tane bağımsız veterinerden kurul oluşturduk. Bu kurulun raporu da kısa bir süre sonra çıkacak. Buradan tekrar ediyorum. Artık gerçekten çalışanların da, bizlerin de çok ciddi motivasyonu bozuluyor. Hepimiz çok üzülüyoruz. Çalışan arkadaşlarımızın morali çok bozuldu. Edirne Belediyesi olarak asla buradaki hayvanları başka yere götürmek, toplamak veya bunu söylemekten bile utanıyorum itlaf etmek, gömmek gibi şeyler asla yaşanmamıştır" şeklinde konuştu.

"Sosyal medyadan yardım adı altında para talep edenlere itibar etmeyin"

Hayvanseverlerin sadece internetten gördüğü fotoğraflarla ve görüntülerle bir karara varmamalarını isteyen Tanrıkulu, "Gelin misafirimiz olun. Sokak hayvanlarımıza nasıl bakıyoruz, yakından görün. Bu şehirde sokak hayvanlarına dikkat edin diye ilk biz tabelalar astık. İlk defa bir şehirde böyle tabelalar asıldı diye haberler oldu. Bütün sokak hayvanlarıyla birlikte mutlu bir şehir oluşturduk. Edirne mutlu insanların şehridir. Edirne’yi hiç görmemiş insanların, sosyal medyadan hakaret ederek, bir yere varacağı bir şehir değil. Çok istiyorlarsa Edirne’yi görmeye gelsinler, hep birlikte dolaşalım kenti. Sokak hayvanlarının nasıl mutlu bir şekilde yaşadıklarını görsünler. Fransa’daki, Almanya’daki fotoğraflara bakıp bize söylemediğini bırakmıyorlar. Bundan faydalanan insanlara da prim vermesinler. Sosyal medyada yardım toplamak isteyenlere de inanmasınlar. Bu paraların nereye gittiğini kimse bilmiyor. Gitsinler barınaklara yardım etsinler, mama alsınlar, sokak hayvanlarını kendilerini beslesinler. Özveriyle çalışıyoruz" dedi.