Dilek Özçelik’in adı sokakta yaşayacak

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Trakya Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümünde eğitimini sürdürürken yakalandığı kanser hastalığı sonrasında hayatını kaybeden Dilek Özçelik’in isminin Edirne’de bir sokağa verilmesini dilekçeyle belediye meclisine sundu. Başkanın meclisten talebi, Meclis Kararıyla Cadde ve Sokak İsimleri Komisyonu’na oy birliğiyle havale edildi.

Edirne Belediye Meclisi Şubat Ayı olağan toplantısı Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan başkanlığında Belediye Meclis salonunda gerçekleştirildi. Mecliste 4’ü gündem dışı olmak üzere toplamda 15 madde karara bağlandı.

“Dilek Özçelik’in adı sokağa verilecek”

Belediye Meclisinde görüşülmesi Başkan Gürkan, “Dilekçeyi ben verdim arkadaşlar. Dilek Özçelik kızımız burada okuyordu. Kanser hastalığı sonucu yaşamını kaybetti. Allah rahmet eylesin. Vatandaş Recep Gürkan olarak Dilek Özçelik isminin Edirne’de bir sokağa verilmesine talep ettim meclisten. Ve ad verme komisyonuna havale ettim” dedi.

Doktor Tuba’ya saldırı kınandı

Gürkan son olarak, geçtiğimiz gün görevi başında iki kadın tarafından saldırıya uğrayan Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Tuğba Çıkmaz’a yapılan fiziksel saldırıyı Edirne Belediyesi ve meclisi olarak kınadıklarını belirtti.