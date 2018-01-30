Atıkların toplanmasına yeni düzenleme

Bitkisel atık yağların, lastik ve elektronik atıkların ekonomiye geri kazandırılması ve çevrenin kirletilmesinin önlenmesi amacıyla yürütülen atık toplama çalışmalarına, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yeni düzenleme getirildi. Atık yağların toplanması bundan böyle doldurulan formlarla değil, Bakanlığın oluşturduğu web sitesi üzerinden online olarak doldurulması gereken bilgilerle oluşturulacak taleplerle gerçekleştirilecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, çeşitli atıkların toplanmasını ve geri dönüşümünün sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi için Ocak ayı itibarı ile web sitesi üzerinden online takip sistemi uygulaması başlattı. Bu kapsamda bitkisel atık yağlarını, lastik ve elektronik atıklarını geri dönüşüme vermek isteyen işletmeler; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Bilgi Sistem yazılım programı MoTAT üzerinden işlem yaparak şifre alacak. Daha sonra bu şifre ile sisteme girerek kendilerine ait işletme bilgilerini buraya işleyecek ve atıklarının alınması için taşıma numarası talebinde bulunacak. Bu numara ilgili işletmenin sürekli kayıt numarası olacak ve sistem üzerinden Edirne Belediyesi’nin protokol yaptığı 2 firma, atık yağlarını vermek isteyen işletmeleri sistemden otomatik görerek buranın atık yağlarını alacak. Sistem Edirne Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından da sürekli takip edilecek.

Edirne Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkilileri, bitkisel atık yağların, lastik ve elektronik atıkların toplanması ile ilgili işletmelerin daha önce form doldurarak bunları uzman yetkili firmalara teslim ettiğini, yeni düzenleme ile bu taleplerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Bilgi Sistemi üzerinden online yapılmasının zorunluluk haline getirildiğini söyledi. Uygulamanın bu aydan itibaren başladığını ve Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerinin işletmeleri yeni sistemle ilgili bilgilendirmeye başladıklarını belirten yetkililer, "İşletmeler sisteme girerek firma bilgilerini ekledikten sonra taşıma taleplerini oluşturmak için bir numara alacak. Sisteme online olarak her girdiklerinde bu numara onların atık yağ taşıma taleplerinin olduğunu belirtecek ve taşıma işlemini yapan firmalara yine sistem üzerinden bilgi gönderecek. Taşıma firmaları da mobil cihazlarla ilgili işletmenin talep ve bilgilerini sisteme işleyecek ve atık yağlarını alacak” dediler.

Yeni sistemle, bitkisel atık yağ toplama işlemlerinin anında online olarak takip edileceğini ifade eden yetkililer, Edirne Kent Merkezindeki fabrika, otel, lokanta ve kafelerle atık üreten çeşitli tesislerin atık yağlarını, lastik ve elektronik atıklarını toplatabilmeleri için bir an önce mevcut sistemden şifre ve taşıma numaralarını oluşturmalarını istedi. Mevcut sistem dışında bu tür atıklarını toplatanlar hakkında yasal işlemlerin yapılacağını belirten yetkililer, 2017 yılında Edirne Kent Merkezinde 188 bin litre atık yağ toplandığını ve bunların geri dönüşüme gönderildiğini söyledi.

Uygulama ile başta atık yağ olmak üzere elektrik ve elektronik Atıklar (AEEE), ömrünü tamamlamış lastikler (ÖTL), pil ve akümülatörler gibi geri dönüşüme tabi atıklar, Çevre Bilgi Sistemi üzerinden taşıma numarası ile yerinden alınıp bertaraf edilmesi ve bu sayede atıkların kaçak bertaraftı ve farklı amaçlarla kullanılması engellenerek, ülke ekonomisine katkı sağlanması hedefleniyor.