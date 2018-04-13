Zengin, Emniyet Müdürü ziyaret etti

Divapan Genel Müdürü Hakan Zengin, Düzce İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz’i ziyaret etti.

Genel Müdür Hakan Zengin, Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 173. Yıldönümü dolayısıyla Düzce İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz’i makamında ziyarette etti kuruluş yıldönümlerini kutladı.

Zengin ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada “Her kademede görev yapan Emniyet Teşkilatı mensuplarını tebrik ediyor 173. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, emekliye ayrılan ve vazifeleri başında olan Emniyet Teşkilatı mensuplarına ve ailelerine sağlık mutluluk ve başarılar diliyorum” dedi.