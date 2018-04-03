Yenidoğan hediyeleri Nursel Ay’dan

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay’ın eşi Nursel Ay Yenidoğan Hediye Paketlerini anne ve bebekleri ziyaret ederek kendi elleriyle verdi.

Düzce Belediyesi tarafından başlatılan “Yenidoğan Hediye Paketi” projesi kapsamında Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay’ın eşi Nursel Ay ve Düzce Belediye Meclis Üyesi, Sosyal Yardım İşleri Koordinatörü Gönül Asuk yeni doğan bebek ve annelerini ziyaret etti. Elif Akay ve oğlu Burak Taha, Özlem Toprak ve oğlu Alpay, Öznur Kocabaş ve oğlu Ali ile Zehra Kahraman ve oğlu Ahmet Asaf’ı ziyaret eden Ay ve Asuk Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay’ın hediyesi olan yeni doğan paketlerini annelere verdi. Anneleri tebrik eden Nursel Ay “Allah hepsini ailesine, vatanına, milletine hayırlı, salih evlat eylesin inşallah. Yeni doğan bebeklerimiz neslimiz için önemlidir. Ailelerini de bu vesile ile tebrik ediyorum. Değerli koordinatörümüz Gönül hanımla birlikte istedik ki hediyelerimizi ellerimizle vererek annelerimizi tebrik edelim, bebeklerimizi görelim. Maşallah hepsi çok sağlıklı, tekrar hepsinin gözü aydın olsun inşallah” dedi.