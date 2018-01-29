Yanlışlıkla arkadaşını vurdu

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Çilimli ilçesinde ava giden bir kişi, ruhsatsız tüfeğini kontrol ettiği sırada yanındaki arkadaşını vurarak yaraladı.

Edinilen bilgilere göre, Çilimli ilçesi İshaklar köyü merasında avlanmaya giden E.Y. ve C.T, bir süre sonra mola vererek dinlenmek istedi. Bu sırada E.Y., ruhsatsız av tüfeğini kontrol etmeye başladı. Ateş alan tüfekten çıkan saçmalar C.T.’nin bacağına isabet etti. Yaralanan C.T. arkadaşı tarafından Atatürk Devlet Hastanesi’ne getirildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.