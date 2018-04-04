Vali Halk gününde vatandaşların sorunlarını dinledi

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı tarafından başlatılan ve aralıksız devam eden halk günü toplantıları devam ediyor. Vali Dağlı halk günü toplantısında vatandaşların sorunlarını tek tek dinleyip çözüm yolu buluyor.

Geleneksel Halk Günü toplantısı Vali Dr. Zülkif Dağlı Başkanlığında, Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda kurum müdürleri ve vatandaşlar hazır bulundu.

Vali Dr. Zülkif Dağlı toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, “Her ay düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz Halk Günü toplantımızı yapıyoruz. Normalde her zaman kapımız açık, bu şekilde yaptığımızda tüm kurum müdürlerimizin katıldığı bir toplantı yapıyoruz. Sorunlara daha hızlı çözüm üretebiliyoruz. 30 civarında vatandaşımız görüşme yaparak onları dinledik. Görüşüp hep birlikte vatandaşlarımızın sorunlarına çözmeye çalışıyoruz” ifadelerinde bulundu.

Toplantıda vatandaşlar tek tek toplantı salonunda alınarak ihtiyaçları, talepleri ve sorunları dinlendi. Geleneksel hale gelen Halk Günü Toplantısına yoğun bir şekilde katılımın gerçekleştiği müşahede edildi.