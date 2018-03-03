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Vali Dağlı Yeşilay Haftasını kutladı

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, “Alkol ve uyuşturucu, insan sağlığının en önemli ve en tehlikeli düşmanıdır” dedi.

Vali Dağlı Yeşilay Haftasını kutladı

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, “Alkol ve uyuşturucu, insan sağlığının en önemli ve en tehlikeli düşmanıdır” dedi.

03 Mart 2018 Cumartesi 11:12
Vali Dağlı Yeşilay Haftasını kutladı

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, “Alkol ve uyuşturucu, insan sağlığının en önemli ve en tehlikeli düşmanıdır” dedi.

Vali Dağlı Yeşilay Haftası nedeniyle yayınladığı mesajında “Çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlıklı bireyler olarak yetişmesi, onlara vereceğimiz sağlık bilinciyle mümkün hale gelecektir. Sigara ve alkollü içecekler dahil olmak üzere, kişilerde madde bağımlılığına neden olan alışkanlıkların önlenmesi için kurulan Yeşilay’ın, kuruluş tarihini içine alan bu hafta, özellikle gençlerimiz başta olmak üzere toplumun her kesiminden insanımızın zararlı alışkanlıklarını bırakmaları için bir fırsat teşkil etmektedir.

Alkol ve uyuşturucu, insan sağlığının en önemli ve en tehlikeli düşmanıdır. Bu alışkanlıklar, kişilerin kendi sağlığını etkilediği gibi, aile ve sosyal hayatlarında da olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Ayrıca, sigara kullanımı ve alkol bağımlılığı, sonu ölüme kadar varan ciddi sağlık problemlerini beraberinde getirmektedir. Bilinçli ve sağlıklı bir nesil oluşturma yolunda, çocuklar ve gençlerimiz başta olmak üzere, toplumumuzdaki tüm bireylerin bu zararlı maddelere ulaşmasını

önlemek, tüm toplumun görevidir. Sigara, alkol ve uyuşturucu kullanan kişinin kendisine, ailesine ve çevresine zarar verdiğini, el birliği ile önce çocuklardan başlayarak, gençlere ve toplumun tüm kesimlerine, anlatmak da tüm bireylerin ortak sorumluğudur. Bizler, tüm bu zararlı alışkanlıklardan, uzak durmanın en birinci ve en önemli yolunun eğitim olduğunu düşünmekteyiz. Bu anlamda toplumda bir bilinç ve farkındalık oluşturmak; hem devleti temsil eden bizlerin, hem de halkın her an içerisinde olan sivil toplum kuruluşlarımızın görevidir. Bu düşünceler çerçevesinde, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi madde bağımlılığı konusunda gerekli tüm bilgileri edinmeye ve Yeşilay gönüllüsü olmaya davet ediyor, tüm vatandaşlarımıza tütün, alkol, uyuşturucu ve madde bağımlılığından uzak, sağlıklı ve huzurlu bir yaşam diliyorum” ifadelerinde bulundu.
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