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Toplumsal farkındalık oluşturuyor

Düzce Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü 3. sınıf öğrencileri, Düzce Üniversitesi ile Düzce Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nün destekleriyle “Bir Dokunuş Bir Hayat: Koruyucu Ailem Olur musun? projesini yürüterek önemli bir...

Toplumsal farkındalık oluşturuyor

Düzce Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü 3. sınıf öğrencileri, Düzce Üniversitesi ile Düzce Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nün destekleriyle “Bir Dokunuş Bir Hayat: Koruyucu Ailem Olur musun? projesini yürüterek önemli bir...

20 Mart 2018 Salı 19:30
Toplumsal farkındalık oluşturuyor

Düzce Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü 3. sınıf öğrencileri, Düzce Üniversitesi ile Düzce Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nün destekleriyle “Bir Dokunuş Bir Hayat: Koruyucu Ailem Olur musun? projesini yürüterek önemli bir toplumsal farkındalık çalışması gerçekleştiriyor.

Müdahale 3 dersi kapsamında, Düzce Üniversitesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Çetin Yılmaz danışmanlığında yürütülen proje ile koruyucu aile modeli tanıtılarak ailelerin bu konuya teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Projede görev alan Düzce Üniversitesi öğrencileri koruyucu ailenin; çeşitli nedenlerle öz ailesi yanında bakımları bir süre için sağlanamayan çocukların, kendi aile ortamlarında eğitim, bakım ve yetiştirilme sorumluluğunu kısa veya uzun süreli olarak, ücretli veya gönüllü statüde devlet denetimiyle paylaşan ve hissettikleri toplumsal sorumluluğu gösterebilen uygun aile ya da kişiler olarak tanımlandığını ifade etti.

Çocukların yeterli sevgi alabildiklerinde, gereksinimlerinin düzenli olarak karşılanabildiği sıcak aile ortamında büyüdüklerinde sağlıklı bireyler olarak yetiştiğinin kanıtlandığını belirten öğrenciler, “Sağlıklı gelişen her çocuk toplumumuz için bir başarı kaynağıdır. Bu yüzden her çocuğun bir aileye ihtiyacı vardır” şeklinde konuştu.

Projelerinin bir parçası olarak koruyucu aile tanıtma standını açtıklarını dile getiren Sosyal Hizmet Bölümü 3. sınıf öğrencileri amaçlarını, koruyucu aile modelini topluma tanıtmak, teşvik etmek ve koruyucu aile olmak isteyenleri Düzce Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne yönlendirmek şeklinde açıkladı.

Çocukların sağlıklı gelişebilmeleri için ihtiyaçları olan kendilerini koruyacak, sevecek, destekleyecek, güven sağlayacak, sosyal ve manevi gereksinimlerini karşılayabilecek, sıcak bir aile ortamını sağlayan koruyucu aile modeliyle ilgili etkinliğe katılanlara broşür dağıtan öğrenciler; Koruyucu Aile Nedir? Kimler Koruyucu Aile Olabilir? Neden Koruyucu Aile Olunmalıdır? ve Koruyucu Aile Olmak İçin Başvuru Nasıl Yapılmaktadır? gibi konularda bilgi paylaştıklarını söyledi.

Proje standında, koruyucu aile ile ilgili afiş, bilgilendirici yazı ve koruyucu aile olmak isteyenlerin çocuklara güzel dileklerini yazabilecekleri panonun da yer aldığını belirten öğrenciler, “Bir elinden devletin tuttuğu çocuklarımızın koruyucu aileleri olarak diğer elinden de sizler tutabilirsiniz. Hoşgörülüyseniz, sabırlıysanız ve kararlıysanız koruyucu aile olmak, sizin için zor ve yorucu gelmeyecektir. Lütfen sevginizi paylaşmak için bu konuyu ertelemeyin ve size en yakın Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne ulaşın” sözleriyle ailelere çağrıda bulundular.
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