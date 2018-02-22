Teniste şampiyonlar belli oldu

DÜZCE(İHA) – Düzce’de düzenlenen gençler ve küçükler tenis müsabakaları sona erdi.Okul Sporları Federasyonu ile Düzce Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği gençler ve küçükler tenis kategorisi müsabakaları...