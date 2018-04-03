Teknopark Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirildi

Düzce Teknopark A.Ş. “2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı” Düzce Teknopark Kuluçka ve Yönetim Merkezi Binası Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Düzce Üniversitesi Rektörü ve Düzce Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ve Teknopark A.Ş. ortaklarının katıldığı toplantıda, 2017 yılının faaliyet raporları masaya yatırıldı. Divan heyetinin seçiminin yapıldığı toplantıda, Divan Heyeti Toplantı Başkanlığına B. Verda Öztürk ve Yazman olarak Leyla Ağan seçildi.

Düzce Teknopark Genel Müdürü Dr. Öğr. Üy. Özkan Şahin yaptığı konuşmada, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu kapsamında Teknopark’ın 2017 yılında gerçekleştirmiş olduğu etkinlik ve faaliyetlere değindi. Bu çerçevede, 2017 yılının en önemli kazanımlarından birinin; inovasyon, girişimcilik, Ar-Ge ve üniversite-sanayi işbirliği alanlarında katma değer oluşturan Düzce Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin yeni Kuluçka ve Yönetim Merkezi Binasının açılışının Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’ nün katılımlarıyla gerçekleştirilmesi olarak açıklayan Özkan Şahin, diğer kazanım olarak ise TÜBİTAK 1601 projesi ile 2017 yılı çağrısına başvurarak 1.4 Milyon TL destek almaya hak kazanan 8 Teknoloji Transfer Ofisinden biri olma başarısını örnek gösterdi.

Düzce Teknopark’ın 2016 Endeksinde 10 sıra birden yükselerek 32,72 puanla Türkiye genelinde 45 Teknoloji Geliştirme Bölgesi arasından 27. sırada yer alma başarısı gösterdiğine işaret eden Şahin, Düzce Teknopark bünyesinde bulunan Kuluçka Merkezi ve Düzce Üniversitesi işbirliği ile akademide ve sanayide alanlarında uzman kişilerden oluşan bir gruba “Mentör Eğitimi” verilerek, bölgedeki girişimci/girişimci adaylarına destek verebilecek “Mentör Havuzu” oluşturduklarını sözlerine ekledi.

Düzce Teknopark Genel Müdürü Dr. Öğr. Üy. Özkan Şahin, Düzce Çocuk Teknoparkı programı sayesinde 24 öğrenci ile üç haftalık yaz okulu uygulaması şeklinde gerçekleştirdikleri eğitimlerde; becerilerini, yeteneklerini ve hayal güçlerini geliştiren çocukların, öğrenmenin eğlenceli yönünü keşfettiklerini de ifade etti.

Özkan Şahin; Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Teknik Destek Programı kapsamında düzenledikleri ’’Ar-Ge Firmalarına Yönelik Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Sağlanan Muafiyetler ve Vergi Uygulamaları Eğitimi’’ni de Teknoparkta faaliyet gösteren girişimciler ve Ar-Ge Merkezlerinin istifadesine sunduklarını söyledi.

Son olarak 2017 yılında ulusal ve uluslararası 10’dan fazla etkinliğe katılım sağladıklarını ifade eden Şahin, tanıtım, farkındalık ve eğitim faaliyetleri kapsamında 24 eğitim ve 31 bilgilendirme günü gerçekleştirerek yaklaşık 3500 kişiye ulaştıklarını dile getirdi.

Bilanço, Gelir Tablosu ve Diğer Finansal Raporların okunarak ibra edilmesiyle devam eden toplantı, dilek ve temennilerin ardından sona erdi.