Tasarım prototipleme ve test merkezi sanayiye can suyu oluyor

Düzce Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜBİT) Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş ve Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Uğur Hasırcı, Tasarım Prototipleme ve Test Merkezi’nin amacı, faaliyetleri ve bölgeye katkıları hakkında bilgiler paylaştı.

DÜBİT bünyesindeki Düzce Üniversitesi Tasarım Prototipleme ve Test Merkezi’nin şehirde ve bölgede bulunan sanayi kuruluşlarının prototipleme ve test ihtiyaçlarına hızlı ve doğru bir şekilde cevap verebilmek amacıyla kurulduğunu ifade eden Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş, Merkezde sanayinin ihtiyaç duyduğu ve duyacağı birçok analizin gerçekleştirebildiğine dikkat çekti.

Sanayi kuruluşlarının problemlerine hızlı çözüm

Merkezde; Elektron Mikroskobisi, Metal İçerik, Sertlik, Çekme/Basma, Eğilme, Odun Şekeri, Elektriksel İletkenlik Analizleri ile Üç Boyutlu (3D) Modelleme ve Üretim Sistemi, Yorulma, Yaşlandırma, Termal Özellik, Darbe Test, Aşınma ve Yanmazlık gibi işlemlerin başarıyla uygulandığını söyleyen Prof. Dr. Uğraş, analiz ve Ar-Ge ihtiyacı duyan tüm sanayi kuruluşlarının problemlerine hızlıca çözüm bulabildiklerini vurguladı.

Merkezde de bulunan 3 boyutlu yazıcıların; kalıplamadaki uzun ve zahmetli bir süreçte gerçekleştirilen iş ve işlemlerin çok daha hızlı ve pratik bir şekilde gerçekleştirilmesine olanak sağladığını belirten Uğraş, bu teknoloji sayesinde; farklı prosedürlerle çok daha zahmetli ve yapılamaz olarak görülen işlemlerin yapılabildiğini ve hatta hayal gücünün ulaşabildiği tüm olasılıkları denememize imkan verdiğini dile getirdi.

“Ürün ve Gelişimine destek”

Düzce Üniversitesi Tasarım Prototipleme ve Test Merkezi’nin Düzce’ye ve bölgeye katkılarından söz eden Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş, “Merkezimizde yer alan bölümlerimizde üniversitemiz öğretim elemanlarının Ar-Ge ve analiz taleplerine cevap vermenin yanı sıra halkımızın ve sanayimizin analiz ve Ar-Ge taleplerine de hızlı bir şekilde cevap verilmektedir. Sanayimizin üretim ve Ar-Ge faaliyetlerindeki problemlerinin ve ürün geliştirme çalışmalarının her aşamasında destek vermekteyiz. Sanayimizin karşılaştığı problemleri bize iletmeleri durumunda uzmanlarımızla çözüm üretmeye çalışıyoruz. İhtiyaç duyduğumuz noktada ise Üniversitemizdeki mevcut öğretim üyelerimizden destek alarak işlemleri gerçekleştiriyoruz” şeklinde konuştu.

Su ve toprak analizlerinin yanı sıra gübreleme önerileri de yapılıyor

Halkın başta su ve toprak olmak üzere analiz taleplerine hızlıca ve tam doğru bir şekilde cevap verdiklerinin altını çizen Uğraş, “Özellikle toprak analizlerinde (başta fındık olmak üzere) 2017 yılı Mart ayında Tarım Bakanlığı yetkili laboratuvarı belgesini de almış bulunmaktayız. Toprak analizlerimizde, analize ek olarak halkımıza destek olabilmek için toprak uzmanı bir öğretim üyemizin gübreleme önerileri ve yorumlarını da analiz raporlarımıza ekliyoruz. Hali hazırda uluslararası geçerliliğimizi sağlamak için TÜRKAK akreditasyonu başvurumuzun son aşamalarına gelmiş bulunmaktayız. Çok kısa bir zaman dilimi sonrası akreditasyon sürecimizde tamamlamış olacağız. Böylece yapacağımız analizlerimizin uluslararası resmi geçerliliği de sağlanacaktır” ifadelerini kullandı.

Milli oyuncak tasarımları merkezdeki 3 boyutlu yazıcılarla prototipe dönüşecek

Merkezin Milli Oyuncak üretimi sürecindeki rolü ve sağlayacağı destekler hakkında ise önemli bilgiler aktaran Yrd. Doç. Dr. Uğur Hasırcı, Milli Oyuncak sürecinde Protokol ve Çalıştay aşamalarının ardından şimdi Ar-Ge Proje Pazarı aşamasında olduklarını belirtti. Bu aşamada her kesimden tasarımcının, Milli Oyuncak için önerdiği tasarımların yarıştırılacağını ve farklı disiplinlerden, her biri alanında uzman bir jüri tarafından dereceye giren tasarımların belirleneceğini söyleyen Hasırcı, seçilen bu tasarımların, Düzce Üniversitesi Tasarım Prototipleme ve Test Merkezi’ndeki 3 boyutlu yazıcılar kullanılarak prototipleneceğini ve bu prototiplerin Milli Oyuncak sürecinin tüm paydaşlarının değerlendirmesine sunularak seri üretim için nihai format belirleneceğini sözlerine ekledi.

Tasarım Prototipleme ve Test Merkezinin, sahip olduğu 3 boyutlu tarama ve 3 boyutlu yazıcı donanımlarıyla, Milli Oyuncak için hali hazırda fikir düzeyinde önerisi olan ve bu fikrini prototipe dökmek isteyen tasarımcılara da destek verdiğini dile getiren Yrd. Doç. Dr. Hasırcı, üretilen bir prototipin veya nihai ürünün yanmazlık özelliklerinin belirlenebildiğini, darbe dayanımı ve sertlik niteliklerinin karakterize edilebildiğini, Merkezde bulunan Yaşlandırma Test Cihazının, ürünün ekonomik ömrünün belirlenmesine olanak sağladığını dillendirdi.

T. C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı, ülkemizde oyuncakların yaş düzeylerine göre sınıflandırılması ve ürün güvenliği standartlarının belirlenmesi konusunda regülatör kurum şeklinde nitelendiren Hasırcı, Bakanlığın aynı zamanda Milli Oyuncak sürecinin de paydaşı olduğunu belirterek Merkezin uzun vadeli hedefini, üretilen oyuncakların standartlara uygunluğu konusunda sertifikasyon sağlayan birim olarak açıkladı.

Sahip olduğu insan gücü, cihaz altyapısı ve tecrübesiyle Tasarım Prototipleme ve Test Merkezinin, hem Milli Oyuncak sürecinin, hem de TÜİK verilerine göre yıllık 1 Milyar Dolar hacme sahip oyuncak sektörünün önemli bir aktörü olmaya aday olduğu vurgusunda bulanan Yrd. Doç. Dr. Uğur Hasırcı, “Değer üreten üniversite olarak klasik üniversite kavramının ötesinde hem halkımız, hem de sanayimiz için hızlı bir şekilde çözüm üretiyoruz” sözleriyle açıklamalarını sonlandırdı.