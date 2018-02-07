Galeriler Videolar Yazarlar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya -1°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
115570
ALTIN
160.672
DOLAR
3.7808
STERLİN
5.2737
EURO
4.6487

Şoförler Odası yönetimden Başkan Yemeniciye ziyaret

Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, Akçakoca Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Alev ile yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı seçiminde,...

Şoförler Odası yönetimden Başkan Yemeniciye ziyaret

Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, Akçakoca Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Alev ile yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı seçiminde,...

07 Şubat 2018 Çarşamba 22:16
Şoförler Odası yönetimden Başkan Yemeniciye ziyaret

Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, Akçakoca Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Alev ile yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı seçiminde, göreve seçilen Mehmet Alev ve yönetim kurulu üyelerine Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici hayırlı olsun dilek ve temennisinde bulundu.

Samimi bir atmosferde geçen ziyarette konuşan Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, Şoförler ve Otomobilciler Odasının önemine değinerek “Şoförler odası ilçemizin en etkin ve önemli sivil toplum kuruluşlarından birisi. Yapılan genel kurul ile göreve gelen Mehmet Alev’e ve ekibine başarılar diliyorum” diye ifade etti. Akçakoca Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Alev ise, geçen süreçte faydalı çalışmalara imza atacaklarını vurgulayarak, ilgisinden dolayı Başkan Yemenici’ye teşekkür etti.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Düzce Emitt’ın yıldızı oldu
Düzce Emitt’ın yıldızı oldu
Yanlışlıkla arkadaşını vurdu
Yanlışlıkla arkadaşını vurdu
Kışın vazgeçilmezi ıhlamur 70 TL’den satılıyor
Kışın vazgeçilmezi ıhlamur 70 TL’den satılıyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim