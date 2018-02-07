Şoförler Odası yönetimden Başkan Yemeniciye ziyaret

Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, Akçakoca Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Alev ile yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı seçiminde, göreve seçilen Mehmet Alev ve yönetim kurulu üyelerine Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici hayırlı olsun dilek ve temennisinde bulundu.

Samimi bir atmosferde geçen ziyarette konuşan Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, Şoförler ve Otomobilciler Odasının önemine değinerek “Şoförler odası ilçemizin en etkin ve önemli sivil toplum kuruluşlarından birisi. Yapılan genel kurul ile göreve gelen Mehmet Alev’e ve ekibine başarılar diliyorum” diye ifade etti. Akçakoca Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Alev ise, geçen süreçte faydalı çalışmalara imza atacaklarını vurgulayarak, ilgisinden dolayı Başkan Yemenici’ye teşekkür etti.