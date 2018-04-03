Rektör açık kapı gününde mensuplarla bir araya geldi

Ülkemizde üniversiteler arasında ilk kez Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar tarafından başlatılan “Açık Kapı Günü” mensupların katılımıyla gerçekleştirilmeye devam ediyor.

Öğretim elemanları, idari personeller ve öğrenciler başta olmak üzere tüm mensupların, fikirlerini, sorunlarını, iyileştirme önerilerini ve değerlendirmelerini dinlemek üzere düzenlenen Açık Kapı Günü’nün 22.’sinde Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, üniversite paydaşlarıyla bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundu.

Mensupların fikirlerinin kendileri için çok önemli olduğunu dile getiren Rektör Çakar, Açık Kapı Uygulaması ile kurumsal gelişim anlamında önemli mesafeler kat ettiklerini ifade etti. Açık Kapı Günü ile doğru ve sürdürülebilir bir iletişim yöntemini hayata geçirdiklerini söyleyen Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, ortaya konan yenilikçi, faydalı fikir ve önerilerin Düzce Üniversitesi’nin başarılarına da yansıdığını sözlerine ekledi.