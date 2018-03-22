Ormancılardan Başkan Yemenici’ye ziyaret

21-26 Mart tarihleri arasında kutlanan Orman Haftası nedeniyle, İlçe Orman İşletme Müdür yardımcısı Recep Düşünmez ve beraberindeki personel Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici’yi makamında ziyaret ettiler.

Başkan Yemenici, ziyaret için, Düşünmez’e ve beraberindeki personele teşekkür ederek “Ormanlar, bir milletin en önemli zenginlik kaynağıdır. Çok uzun bir süreçte oluşan ormanlarımızı korumak ve yeni orman alanları oluşturmak hepimizin vatandaşlık görevidir. Bu vatandaşlık görevimizi yerine getirirken ormanı korumanın, uygarlığın en temel göstergesi olduğunu çocuklarımıza öğretmeli ve bu bilinçle ormanlarımıza sahip çıkmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle ülkemizde ve dünyada çevre bilincini oluşturmak ve ormanların önemini vurgulamak için 21- 26 Mart tarihlerinde kutlanan orman haftasında, ormanların korunduğu ve yeşil alanların çoğaldığı bir dünya diliyorum” sözlerine yer verdi.

İlçe Orman İşletme Müdür yardımcısı Recep Düşünmez’de, Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici’ye ilgisinden dolayı teşekkür ederek başarılı çalışmalarının devamını diledi ve çiçek takdim etti.