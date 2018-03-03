Öğrenciler gazeteci oldu vatanseverlik konusunda sahaya çıktılar

Akçakoca Baraboros Anadolu Lisesi öğrencileri Vatanseverlik konusunda halkın görüşlerini almak için gazeteci oldular, esnaf esnaf gezerek sorular sordular.

Akçakoca Barboros Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencilerinden Muhabirlik görevi yapan Eren Keskin ve Kameraman görevi yapan Erdener Kırma, vatanseverlik haftası konusu üzerinde esnaf ve vatandaşlara sorular sorarak çekimler yapıp gazetecilik yaptılar.

Esnaflara vatanseverlik konusu üzerinde düşünceleri soran öğrenciler,Ülkemizin son yıllarda yabancılar tarafından yapılan düşmanlığı ve Zeytin dalı operasyonu ile Afrin konularında görüşlerini aldıklarını söylediler.

Esnaf ve vatandaşlar ise, sorulara vatanseverliğin ana teması olması çok memnun ettiklerini dile getirerek, öğrencilerin bu soruları sormaları ve halkın nabzını tutmaları çok hoş olduğunu belirttiler.