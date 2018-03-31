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MÜSİAD ev sahipliğinde Markalaşma konuşuldu

MÜSİAD Düzce Şubesi’nin ev sahipliğinde Yerli Danışmanlık ve Eğitimde Markalaşma konulu Türkiye İstişare toplantısı düzenlendi. Toplantıda yapılan konuşmalarda milli ve yerli sanayiye dikkat çekildi. Vali Zülkif Dağlı, millilik ve...

MÜSİAD ev sahipliğinde Markalaşma konuşuldu

MÜSİAD Düzce Şubesi’nin ev sahipliğinde Yerli Danışmanlık ve Eğitimde Markalaşma konulu Türkiye İstişare toplantısı düzenlendi. Toplantıda yapılan konuşmalarda milli ve yerli sanayiye dikkat çekildi. Vali Zülkif Dağlı, millilik ve...

31 Mart 2018 Cumartesi 20:17
MÜSİAD ev sahipliğinde Markalaşma konuşuldu

MÜSİAD Düzce Şubesi’nin ev sahipliğinde Yerli Danışmanlık ve Eğitimde Markalaşma konulu Türkiye İstişare toplantısı düzenlendi. Toplantıda yapılan konuşmalarda milli ve yerli sanayiye dikkat çekildi. Vali Zülkif Dağlı, millilik ve yerlilik ruhunun Düzce’de pilot bir proje ile aşılanacağını söyledi.

Türkiye geneli Danışmanlık ve Eğitim Sektörü üyelerinin katıldığı toplantıda, sektörel sorunlar ve çözüm önerileri konuşuldu. Toplantıya, Vali Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Dursun Ay ve MÜSİAD üyeleri, STK temsilcileri ile sektör temsilcileri katıldı.

Toplantı Kur’an tilevaeti ile başladı, MÜSİAD Düzce Şube Başkanı İsa Şengüloğlu ve MÜSİAD Danışmanlık ve Eğitim Sektör Kurulu Başkanı Salim Çam’ın konuşmalarıyla devam etti.

Şengüloğlu, bir ülkenin dünyada yer edinebilmesi için yerli ve milli olması gerektiğini söyledi, ekonomik açıdan kalkınmada en önemli itici gücün eğitim kalitesi olduğunu ve eğitimde markalaşmak gerektiğini belirtti.

MÜSİAD Danışmanlık ve Eğitim Sektör Kurulu Başkanı Salim Çam da yaptığı konuşmada, yerli mal ve hizmet üretimi konusunda teşvik verilmesi hakkında konuştu, yerli ve milli sanayinin üzerinde durdu. Çam, Türkiye’de danışmanlık ve eğitim hizmetleri verenlere çantacı diyenleri kınadığını söyledi.

Daha sonra kürsüye Belediye Başkanı Dursun Ay geldi. Ay, işçi ve işverenin uyumlu olması gerektiğini söyledi, sendikaların işçilerden kestiği aidata dikkat çekti.

Son olarak kürsüye çıkan Vali Zülkif Dağlı, Cumhurbaşkanı’nın yerlilik ve millilik çağrısına Düzce olarak, ortaokul birinci sınıf öğrencilerinden başlamak suretiyle hazırlanacak pilot projeyle cevap vereceklerini belirtti.

Düzce’nin çok avantajlı bir konumda olduğunu vurgulayan Vali Dağlı, İstanbul’un katma değeri yüksek sanayisini getirmek için çabaladıklarını , sanayiye yön vermek gerektiğini dile getirdi.

Vali Dağlı, “Bu yön nedir, Düzce sanayisi milli ve yerli anlamında neler yapmalı. Hangi adımları atmalı, sonuçta toplumun önde gelen insanları olarak öncülük etmek zorundayız. Kurumlarımızla bir çalışma yapmak suretiyle Türkiye’de yine örnek bir çalışma ile yerli ve milli sanayide üst düzey aktörlerin de yer aldığı bir çalıştayı en kısa sürede MÜSİAD’ımızla birlikte gerçekleştireceğiz. Hiçbir zaman Cumhurbaşkanımızın talimatları karşısında gür bir sesle cevap vermeliyiz. Bizden medet bekleyenler bizi ümit olarak görenler var” dedi.

Yerel Danışmanlık ve Eğitimde Markalaşma oturumuna geçildi.
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