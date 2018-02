Mehmetçiğe yazılan mektuplar Valiye teslim edildi

Çocuk Hakları Komitesi ve Sevgi Evlerinde kalan çocuklar tarafından Afrin’de görev yapan Mehmetçiğe yazılan duygu yüklü mektuplar Vali Dr. Zülkif Dağlı’ya teslim edildi.

Bir Dua bir Yürek adı altında gerçekleştirilen Proje kapsamında Sevgi Evleri çocukları kendi yazdıkları mektupları Afrin’deki Kahraman Mehmetçiğe gönderilmek üzere Vali Dr. Zülkif Dağlı’ya iletti. Okuma yazma bilmeyen çocuklar da projeye yaptıkları resimlerle destek verdi.

Vali Dağlı mektup yazan çocukları Düzce Valiliği Makam Toplantı salonunda ağırladı.

Ziyarette bir mektup açılarak okundu. Mektupta şu ifadeler yer aldı: “Sevgili kahraman askerlerimiz cümleler yetmez ya bazen anlatmaya. Sayfalarca yazabilirim siz kahramanlarımıza. Ama önemli olan yürekte hissetmek ya bazı şeyleri. Tek yürek tek ses olabilmek ya. Türk halkı olarak öyleyiz işte. Dualarımızla her an, her saniye dillerimizde, evlerimizdesiniz. Ne demiş Mehmet Akif; Arkadaş yurduma alçakları uğratma sakın, Siper et gövdeni dursun bu hayasızca akın. Anlı şanlı mücadelelerle bu günlere gelmiş yüce ulusumuz, her zaman mazlumun yanında oldu. Sayenizde olmaya devam da ediyor. Bu millet askerlerine her zaman minnettardır. Bende görevlerimi yerine getirerek, her gün yeni şeyler öğrenerek, çok çalışıp çok okuyarak, ülkeme yararlı bir evlat, Mehmetçiğime layık bir fert olmak için çalışıyorum. Bu güzel projeye öncülük eden isimlerden biri olarak, askerlerimize mektuplarınızı ulaştıracağız dediğimizde arkadaşlarımızın gözündeki ışığı ve mutluluğu görseydiniz gurur duyardınız. İşte böyle temiz çocuklar, böyle yürekli askerler, böyle emektar anneler, böyle fedakar babalar varken her zaman dediğimiz gibi Vatan Sana Canım Feda. Yüce Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Sizleri ve ailelerinizi alınlarından öpüyorum. Allah’a emanet olun.”

Vali Dr. Zülkif Dağlı, çocukların düşüncelerini çok güzel bir şekilde ifade ettiklerini belirterek “Duygular bundan daha güzel ifade edilemez. Koruma Hakları ve Çocuk Hakları komitemizle birlikte akıllarına böyle bir şey gelmiş. Bu güzel düşünceyi fiile dökmüşler. Askerlerimize duygu ve düşüncelerini ifade etmişler. Hatta okuma yazma bilmeyenler de var. Onlarda resim yapmak suretiyle projeye dahil olmuşlar. Çocuklarımızın yüreklerinin büyüklüğünü açık bir şekilde görüyoruz. Hem askerlerimize hem çocuklarımıza sağlık diliyoruz” dedi.