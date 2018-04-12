Konuralp’te restorasyon çalışmaları başladı

Düzce Belediyesi ve Düzce Ticaret ve Sanayi Odası işbirliği ile hazırlanan “Konuralp Tarihi Kent Meydanı Düzenleme ve Restorasyon Projesi” uygulama faaliyetleri başladı.

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Kültür ve Turizm Küçük Ölçekli Alt Yapı Mali Destek programı kapsamında Düzce Belediyesi ve Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığı ile hazırlanan “Konuralp Tarihi Kent Meydanı Düzenleme ve Restorasyon Projesi” uygulama faaliyetleri başladı. 30 ocak tarihinde Düzce Belediyesi tarafından ihalesi yapılan projede restorasyon işlemine başlandı. Proje kapsamında tahrip olan tarihi yapıların kent kimliğine kazandırılması, Konuralp’in turistik vizyon edinmesi, tarihi yapılan özgünlüğünü koruyarak gelecek nesle doğru aktarılması, tarihi Osmanlı hamamı ve iki adet çeşmenin restore edilerek tekrar kullanıma açılması, tescilli türbenin gerekli bakım ve onarım çalışmalarının yapılarak tekrar ziyarete açılması ve bölge halkının turizm konusunda bilinçlendirilmesi amaçlanıyor.

Sosyal tesislerde başlayan restorasyon ve bakım çalışmalarının projeye dahil edilen alanlarda belirlenen plan çerçevesinde tarihi hamam, çeşme ve çevresinde kısa sürede yapılması öngörülüyor.