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Kışın vazgeçilmezi ıhlamur 70 TL’den satılıyor

Soğuk algınlığı ve gribe karşı en etkili bitkisel desteklerden biri olan ıhlamurun fiyatı iki kat artarak 70 liradan satılıyor.Kış aylarının vazgeçilmez içeceği olan ıhlamurun fiyatı iki kat arttı. Düzce’de faaliyet gösteren Aktar...

Kışın vazgeçilmezi ıhlamur 70 TL’den satılıyor

Soğuk algınlığı ve gribe karşı en etkili bitkisel desteklerden biri olan ıhlamurun fiyatı iki kat artarak 70 liradan satılıyor.Kış aylarının vazgeçilmez içeceği olan ıhlamurun fiyatı iki kat arttı. Düzce’de faaliyet gösteren Aktar...

27 Ocak 2018 Cumartesi 10:09
Kışın vazgeçilmezi ıhlamur 70 TL’den satılıyor

Soğuk algınlığı ve gribe karşı en etkili bitkisel desteklerden biri olan ıhlamurun fiyatı iki kat artarak 70 liradan satılıyor.

Kış aylarının vazgeçilmez içeceği olan ıhlamurun fiyatı iki kat arttı. Düzce’de faaliyet gösteren Aktar Hamit isimli iş yerinde çalışan Eren Özdemir, ıhlamurun yaprağının kilosu 70 lira, tohumu ve çiçeği ise 120 liradan satışa sunulduğunu belirterek “Önceden 50 lira idi şimdilerde 120 liradan satıyoruz. Sadece ıhlamurda değil bütün bitkilerde kış gelince bir artış oldu. Pahalı olduğu halde ıhlamura talep var. Ihlamuru öksürük için alıyorlar, bronşit için ve gribal hastalıklar için alıyorlar. Satış mevsimi olduğu için fiyatların yükselmesi normaldir ama bu kadar yükselmesini bizde beklemiyorduk" dedi.
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