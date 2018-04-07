Karate grup müsabakaları Düzce’de başladı

Yıldızlar Karate Grup Müsabakaları başladı.

Hafta sonu gerçekleştirilen ve 11 takım ve 300 sporcunun katıldığı Okul Sporları Küçükler-Yıldızlar Karate Grup Müsabakaları Düzce 18 Temmuz Spor Salonunda başladı. Küçükler-Yıldızlar Karate Grup Müsabakalarında Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova ve Zonguldak illerinden gelen sporcular madalya için kıyasıya mücadele etti.

Kıran kırana geçen mücadelelerde sporcu çocuklar kadar ailelerde büyük bir heyecan yaşadılar.

Türkiye Karate Federasyonu Organizasyon Kurul üyesi Tayfun Kobaş müsabakalara 11 takımın katıldığını söyleyerek, “Bugün erkekler yarın ise kızlar müsabakaları ile devam edecek organizasyon. Sporcular mutlu, teknik ekibimiz ve okul sporlarında görevli arkadaşlar ilgilendiler. Yarın günün sonunda finallerin ardından madalya töreni yapılacak” dedi.

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