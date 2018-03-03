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Karataş “Helal, sağlıklı ve temiz beslenin”

DÜZCE(İHA) – Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Canan Karakaş, bağımsız düşünemeyen bir toplumun, sağlıklı bireyler yetiştiremeyeceğini söyledi.Düzce Üniversitesi Kritik ve Analitik Düşünme...

Karataş “Helal, sağlıklı ve temiz beslenin”

DÜZCE(İHA) – Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Canan Karakaş, bağımsız düşünemeyen bir toplumun, sağlıklı bireyler yetiştiremeyeceğini söyledi.Düzce Üniversitesi Kritik ve Analitik Düşünme...

03 Mart 2018 Cumartesi 11:10
Karataş “Helal, sağlıklı ve temiz beslenin”

DÜZCE(İHA) – Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Canan Karakaş, bağımsız düşünemeyen bir toplumun, sağlıklı bireyler yetiştiremeyeceğini söyledi.

Düzce Üniversitesi Kritik ve Analitik Düşünme Topluluğu tarafından düzenlenen eğitim serisinin ilkinde, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Canan Karakaş, bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Fen Edebiyat Fakültesi Kutadgu Bilig Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programa; Düzce Üniversitesi Gölyaka Meslek Yüksekokulu Müdürü, Kritik ve Analitik Düşünme Topluluğu Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Oğuz Kara, Konuralp Gazi İlim Kültür Çevre ve Sağlık Derneği Başkanı Ali Koloğlu ile öğretim elemanları ve öğrenciler katılım sağladı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Kritik ve Analitik Düşünme Topluluğu Başkanı Esra Sancak, topluluk hakkında kısa bilgi vererek, bugüne kadar yaptıkları etkinliklerin amacının, düşünürken beynin nasıl kullanılacağını öğretmek ve öğrenmek olduğunu söyledi. Çeşitli medya kanalları aracılığıyla insanlara verilen tek taraflı mesajları, hemen kabul etmemeleri gerektiğini ifade eden Sancak, analitik düşünerek, mesajın altında yatan diğer sebeplerle birlikte büyük resmin görülmesi gerektiğini vurguladı.

“Kritik ve Analitik Düşünme Nedir?” başlıklı bir sunum gerçekleştiren davetli konuşmacı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Canan Karakaş, kritik ve analitik düşünmeyi; “Bir konuyu, sorunu ya da problemi alt başlıklarına ayırıp tümden gelimle ve her bir başlığı ayrı ayrı irdeleyip eleştirerek, her biri arasındaki bağlantıları gerçekçi kanıtlarıyla ortaya koyarak, yani tüme varımla düşünmek ve değerlendirmektir” şeklinde tanımladı.

Kritik ve analitik düşünen kişilerin, güç sahiplerinin kurguladığı hayatın dışına çıkarak, yaşam amacını ve hedeflerini belirlediğini söyleyen Yrd. Doç. Dr. Karakaş, bağımsız düşünemeyen bir toplumun, sağlıklı bireyler yetiştiremeyeceğine dikkat çekti.

İnsanların temel yaşam amacının üzerinde önemle durması gerektiğini belirten misafir konuşmacı, huzurlu bir yaşam içinse; hedef belirleyerek planlı hareket edilmesi gerektiğini, helal, sağlıklı ve temiz beslenilmesi gerektiğini vurguladı. Teknoloji kullanımında da katılımcıları uyaran Karakaş, insanların düşünmeleri için kendilerine zaman ayırmaları gerektiğinin altını çizdi.

Program sonunda yaptığı başarılı çalışmalar ve sunumu için Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Canan Karakaş’a Kritik ve Analitik Düşünme Topluluğu Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Oğuz Kara tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.
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