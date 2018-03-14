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İstanbul-Ankara YHT Hattının Düzce’den geçmesi daha verimli

Düzce Üniversitesi, İstanbul-Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattında güzergah seçiminin çok yönlü analiz edildiği toplantıya ev sahipliği yaptı.Rektörlük Çalıştay Salonu’nda gerçekleştirilen programa; Düzce Üniversitesi Rektörü Prof....

İstanbul-Ankara YHT Hattının Düzce’den geçmesi daha verimli

Düzce Üniversitesi, İstanbul-Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattında güzergah seçiminin çok yönlü analiz edildiği toplantıya ev sahipliği yaptı.Rektörlük Çalıştay Salonu’nda gerçekleştirilen programa; Düzce Üniversitesi Rektörü Prof....

14 Mart 2018 Çarşamba 12:20
İstanbul-Ankara YHT Hattının Düzce’den geçmesi daha verimli

Düzce Üniversitesi, İstanbul-Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattında güzergah seçiminin çok yönlü analiz edildiği toplantıya ev sahipliği yaptı.

Rektörlük Çalıştay Salonu’nda gerçekleştirilen programa; Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhan Genç ve Prof. Dr. İdris Şahin, Japon akademisyenler Prof. Dr. Shigeru Kakumoto, Prof. Dr. Koji Yoskikawa, sanayiciler, öğretim üyeleri ve basın mensupları katıldı.

Programın açılışında konuşan Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Düzce’nin kaderini değiştirecek çalışmayla ilgili sürece liderlik ettikleri için heyecan duyduğunu ifade etti. Toplantının can alıcı noktasının bilimsel açıdan bilgi paylaşımı olduğunu söyleyen Rektör Çakar, İstanbul-Ankara YHT hattının Düzce’den geçmesi için herkese büyük görevler düştüğüne dikkat çekerek konuyla ilgili lobicilik yapılmasının faydalı olacağını dile getirdi. YHT hattının sadece şehrin kaderini değiştireceği için değil, bilimsel olarak doğru olanın da bunu gerektirdiği için Düzce’den geçmesini istediklerine vurgu yapan Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, tüm katılımcılara teşekkür etti.

“300 milyon dolar tasarruf sağlayacak”

Programda bir konuşma gerçekleştiren Düzce Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ayhan Şamandar, tren ulaşımının ülkelerin kalkınmasında büyük rol oynadığını belirterek Türkiye’nin kalkınması için YHT projelerini hayata geçirilmesinin faydalı olacağını söyledi. TCDD’nin planladığı İstanbul-Ankara hattında 49 tünel, 25 viyadük, 119 alt geçit, 19 üst geçit, 116 menfez yapılması gerektiğine işaret eden Prof. Dr. Şamandar, önerdikleri İstanbul-Kocaeli-Sakarya-Düzce-Bolu-Ankara hattının ise planlanan hatta göre 1 milyar dolar daha az masraflı ve verimli olacağının altını çizdi. Bu hattın, nüfus dağılımındaki dengesizlikleri önleyeceği ve İstanbul’un yatay büyümesine katkı sağlayacağı değerlendirmesinde bulunan Prof. Dr. Ayhan Şamandar, enerji anlamında 300 milyon dolarlık tasarruf sağlayacağını, sanayi ve turizmi de geliştireceğini dile getirdi.

“Düzce’den geçerse 2,5 saate düşer”

Programın davetli konuşmacılarından Japon bilim insanı Prof. Dr. Shigeru Kakumoto, Japonya’daki hızlı tren yapım süreci, kontrol ve güvenlik sistemleri ile bakım işleri hakkında deneyimlerini paylaştı. Tokyo-Osaka hattının İstanbul-Ankara hattına çok benzediğini ifade eden Kakumoto, eski hattın hızlandırılması durumunda İstanbul-Ankara arasının 3 saat 45 dakikaya düşeceğini, ancak yolcuların uçağı tercih edeceğini belirtti. Kendisinin de tavsiye ettiği İstanbul-Kocaeli-Sakarya-Düzce-Bolu-Ankara hattının ise bu mesafeyi 2.5 saate düşüreceğini bunun da ideal olacağını söyledi. Bu mesafenin 1.5 saate de düşürülebileceğini fakat verimli olmayacağını dillendiren Prof. Dr. Shigeru Kakumoto, TCDD’nin önerdiği hatta nüfus yoğunluğunun ve şehir çeşitliliğinin az olduğunu, önerdikleri hatta ise daha çok şehrin yer aldığını sözlerine ekledi.

Programın son konuşmacısı olan Prof. Dr. Koji Yoskikawa ise tren hattı seçimindeki Japon tecrübesiyle ilgili bir sunum gerçekleştirdi. 64 yıl önce Shinkansen adını verdikleri yüksek hızlı tren projesi ile bin dolar olan kişi başına düşen geliri 40 bin dolara çıkardıklarına dikkat çekerek deprem güvenlik sistemleri, deprem anındaki kriz yönetimiyle ilgili önemli bilgiler aktardı.
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