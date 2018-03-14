Gümüşova’da kestane dikimi gerçekleştirildi

Düzce Üniversitesi, Çevre ve Sağlık Alanlarında İhtisaslaşma çalışmaları kapsamında imzaladığı sözleşmelerle birlikte saha çalışmalarına da başladı.

Gümüşova Dereköy’de gerçekleştirilen kestane dikim törenine; Gümüşova Belediye Başkanı Ahmet Azap, Düzce Üniversitesi Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörü Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş, Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi’nden Doktor Öğretim Üyesi Şemsettin Kulaç, köylüler ve gönüllü çiftçiler katıldı.

Törende başlangıç olarak 23 kestane fidanı dikildi. Düzce Üniversitesi, ihtisaslaşma faaliyetleri çerçevesinde, şehrin iklim koşullarına çok uygun kestane yetiştiriciliğini ve dolayısıyla arıcılığı yaygınlaştırarak bölgesel kalkınmaya katkı sağlamayı amaçlıyor.