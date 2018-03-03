Gönüllü çiftçilerle sözleşme imzaladı

Düzce Üniversitesi, çevre ve sağlık alanlarında ihtisaslaşma çalışmaları kapsamında dokuz gönüllü çiftçi ile sözleşme imzaladı.

Düzce Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (DÜBİT) gerçekleştirilen imza töreninde, Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörü Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş, Düzce Üniversitesi adına dokuz gönüllü çiftçi ile sözleşme imzaladı.

İhtisaslaşma çalışmalarına gönüllü katılan çiftçiler imzaladıkları sözleşme ile arazilerinin bir bölümünü deneme amaçlı olarak üniversite ile birlikte tıbbi ve aromatik bitki yetiştirmek amacıyla Düzce Üniversitesi’nin kullanımına açtılar. Düzce Üniversitesi ihtisaslaşma faaliyetlerinde yer almak isteyen çiftçilerle imzaladığı sözleşme ile bilgilendirme aşamasından uygulama aşamasına geçerek yakın zamanda saha çalışmalarına başlayacak.