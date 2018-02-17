Gençler ticareti geliştirmek için bir araya geldi

DÜZCE(İHA) – Düzce Genç MÜSİAD ile Bolu Genç MÜSİAD üyeleri bir araya geldiler çapraz ticareti geliştirmek adına görüşmeler yaptılar.

Geçtiğimiz aylarda genel kurulu yapılan ve yönetime seçilen Genç MÜSİAD Düzce Başkanı Hakan Bekar ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor. Bu kapsamda Bolu Genç MÜSİAD başkanı Mehmet Aydın ve yönetimi Düzce’ye bir ziyaret yaptı.

Karşılıklı iyi dilek temennilerinin yanı sıra gençler çapraz ticareti geliştirmek adına adımlar attılar.

Hakan Bekar, ziyaret ve toplantı ile ilgili olarak “Arkadaşlarımız ile bir araya geldik. Verimli bir toplantı oldu. Komşu ilimiz genç iş adamları ile çapraz ticareti geliştirmek adına güremeler yaptık ve olumlu dönüşler aldık. Bu toplantının meyvelerini önümüzdeki dönemlerde toplayacağız” dedi.