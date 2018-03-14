Gelecek yapay zeka ile şekillenecek

Düzce Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Topluluğu tarafından düzenlenen “Yapay Zeka ve Mühendislik Uygulamaları“ başlıklı program, Cumhuriyet Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Konferansın açılış konuşmasını gerçekleştiren Elektrik Elektronik Mühendisliği Topluluğu Başkanı Yunus Yalçın Kaya, kurmuş oldukları Topluluklarının amaçlarından bahsederek katılımcılara gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.

Programın ilk konuşmacısı Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tülay Yıldırım, dünyanın teknolojik olarak çok hızlı gelişim sürecinden geçtiği için yapay zeka kavramının sıklıkla kullanıldığını ifade etti. Yapay zeka uygulamalarının iletişim, işitme cihazları, otomobiller, biyomedikal ve sağlık gibi birçok alanda hızla arttığına işaret eden Yıldırım, geleceğin de bu yönde şekilleneceğini dile getirdi.

Yapay zeka ile akıllı sistemlerin daha da gelişeceğini söyleyen Prof. Dr. Tülay Yıldırım, ilerleyen dönemlerde bu teknolojinin hekimlere; teşhiste yardım ve tedavi planlama konularında önemli avantajlar sağlayacağını sözlerine ekledi. Gelecek yıllarda, fabrikalarda çalışan insanların yerine robotlar olacağını belirten Prof. Dr. Yıldırım, insanların çoğu ihtiyacını robotların karşılayacağını ifade ederek akıllı evler, akıllı otonom araçlar, akıllı yollar, akıllı tarım, akıllı e-sağlık gibi uygulamaların yapay zeka ile insanlığa hizmet edeceği değerlendirmesinde bulundu.

Konferansın diğer konuşmacısı Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Öğretim Görevlisi Merve Ayyüce Kızrak ise yapay zekanın dünden bugüne gelişimini Düzce Üniversitesi öğrencileri ve konuklarla paylaştı. Görsel zekanın yapay zekanın temel taşı olduğunu belirten davetli konuşmacı, derin öğrenme modelinin yapay zeka ile işleyişi hakkında önemli bilgiler aktardı. Kurmuş oldukları Deep Learning Türkiye Topluluğu ile ilgili bilgiler de veren Merve Ayyüce Kızrak, bugüne kadar yapmış ve tasarlamış oldukları yapay zeka uygulamalarını anlatarak sunumunu sonlandırdı.

Soru cevap şeklinde devam eden program, konuşmacılara teşekkür belgelerinin takdiminin ardından sona erdi.