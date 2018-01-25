Emitt fuarında vatandaşlara ilginç hediye

Emitt Fuarının Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş tarafından yapılan resmi açılış sonrası kapılarını davetlilere açan Akçakoca Belediye standı ilgi odağı oldu.

Akçakoca’nın tanıtımını yapan Akçakoca Belediyesi, Destek Hizmetleri Müdürlüğünün hazırladığı ve üzerinde “Akçakoca’yı seviyorum“ yazılı yastıklar yaptırtarak standını gezmeye gelen misafirlere dağıttı. Akçakoca standına gelen ziyaretçileri karşılayan Akçakoca Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Özkan Ünal, ziyaretçilere hem yastık verdi tatillerini Akçakoca’da geçirmeleri için onları davet etti.