Düzcespor Başkanı istifa etti

DÜZCE(İHA) – 3. Ligde mücadele eden Düzcespor’un Başkanı Cihat Algün, başkanlıktan istifa ettiğini açıkladı.

Düzcespor Başkanı Cihat Algün, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay’la birlikte ortak basın toplantısı düzenleyerek başkanlıktan istifa ettiğini bildirdi.

Algün yaptığı açıklamada “Bu kulübün başkanı olmaktan onur duydum. Biliyorsunuz Düzcespor’u bu dönem aldığımızda kulübümüz neredeyse kayyuma kalan bir kulüptü. Kulübümüzü hepimize yakışır, Düzce’mize yakışır, Düzcespor’a yakışır bir kulüp olma yolunda, hedefleri olan bir kulüp yapma, şampiyonluk hedefi ile yola çıkan bir takım olmak adına bir çok fedakarlıklarla yönetim, futbolcular olarak büyük fedakarlıkla kulübü bu noktaya getirdik. Kulüp şu anda play-off aşamasında. Şampiyonluk hedefi ile yola çıktık ancak birçok şanssızlık yaşadık. Özellikle transfer yasağının olması bizi etkiledi. Bunun dışında hocalarımızın değişiklikleri, futbolcu değişiklikleri oldu ama kulüp bu noktaya geldi. İyi bir noktada. Bu ligden çıkması adına hem puan durumuyla hem sıralamasıyla en büyük adaylardan bir tanesi oldu. Ancak bu noktada malumunuz benim de inşaat işlerim var, çok yoğun projelerimiz var. Ben bu yoğun çalışma temposu içerisinde bu dönem bugünden sonra da kulübe çok fazla faydalı olamayacağımı düşünüyorum. Bu kulüp hepimizin bu kulübe de zarar vermek istemiyorum. Başkanımızda sağ olsun bu önerimizi kabul etti. Bugünden sonra hedeflediğimiz noktada başkanımızda başkanlığında kulübümüz hedeflediğimiz noktaya gelecektir. Bu amaçla bugüne kadar kulübümüze destek veren Bakanımıza, valimize, belediye başkanımıza, yönetim kurulu arkadaşlarımıza, takım oyuncularımıza ve idari kadrosu ile Düzcelilere teşekkür etmek istiyorum. Kulübümüzün şu anda hiçbir borcu yok, futbolcuların alacağı yok. Primlerine kadar ödendi. Ben şahsım olarak 3 milyon olarak para harcadım. Bunun bir bölümünü içeride bırakarak 1 milyon 500 bin lirasını kulübe bağışlıyorum. Yeni bir kadro, yeni yönetim ile kulübümüzü 2. Ligde görürüz diye umut ediyorum” dedi.

Başkan Dursun Ay ise, Algün’e çalışmalarından dolayı teşekkür ederek “Bizde Düzce’mizin iş adamlarından Cihat Bey’e yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz. Öz verili çalışmaları oldu. Kendisi bana birkaç kez bana ifade etti işlerim çok yoğun projelerimiz var dediğinde ben birkaç kez öteledim. Ancak kendisi kararını verdi ve bugünden itibaren kendisinin devam edemeyeceğini söyledi. Bizde kendisinin bu görüşünü saygı ile karşılıyoruz. Bugüne kadar yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz” ifadelerinde bulundu.

İlerleyen günlerde alınacak kongre kararı ile Düzcespor yeniden başkanlık seçimine gidecek. Bu süreç içerisinde yapılan istişarelerle Düzcespor’da yönetime talip olanların fikirleri de alınacak.