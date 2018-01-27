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Düzceli heyetten Bakan Özlü’ye ziyaret

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ertan Taşlı ve beraberindeki heyet Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’yü ziyaret ettiler, otomotiv yan sanayi hakkında istişare de bulundular.Düzce Ticaret ve Sanayi Odası otomotiv...

Düzceli heyetten Bakan Özlü’ye ziyaret

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ertan Taşlı ve beraberindeki heyet Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’yü ziyaret ettiler, otomotiv yan sanayi hakkında istişare de bulundular.Düzce Ticaret ve Sanayi Odası otomotiv...

27 Ocak 2018 Cumartesi 10:09
Düzceli heyetten Bakan Özlü’ye ziyaret

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ertan Taşlı ve beraberindeki heyet Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’yü ziyaret ettiler, otomotiv yan sanayi hakkında istişare de bulundular.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası otomotiv sektöründen Ankara’ya ziyaret.

DTSO Meclis Başkanı Ertan Taşlı ve beraberinde Düzce’de yatırımları olan firma yetkilileri ve Otomotiv sektör Meclis üyeleri Murat Öz ve İbrahim Aydın, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’yü ziyaret ederek otomotiv yan sanayi hakkında istişare de bulundular.

Bakan Özlü’de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken Meclis Başkanı Ertan Taşlı, “Düzce için Türkiye için var gücü ile çalışan bakanımıza başarılar kolaylıklar diliyorum” dedi.
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