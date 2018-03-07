Düzce’de sevilen doktor toprağa verildi

Düzce’nin efsanevi doktoru olarak bilinen Hüseyin Karlıkaya vefat etti. 51 yıllık meslek süresinde adı efsanevi doktor olarak anılan Karlıkaya, 95 yaşında hayatını kaybetti.Bülent, Güvenç, Gülgün, Gülseren Karlıkaya’nın babaları,...