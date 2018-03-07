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Düzce’de sevilen doktor toprağa verildi

Düzce’nin efsanevi doktoru olarak bilinen Hüseyin Karlıkaya vefat etti. 51 yıllık meslek süresinde adı efsanevi doktor olarak anılan Karlıkaya, 95 yaşında hayatını kaybetti.Bülent, Güvenç, Gülgün, Gülseren Karlıkaya’nın babaları,...

Düzce’de sevilen doktor toprağa verildi

Düzce’nin efsanevi doktoru olarak bilinen Hüseyin Karlıkaya vefat etti. 51 yıllık meslek süresinde adı efsanevi doktor olarak anılan Karlıkaya, 95 yaşında hayatını kaybetti.Bülent, Güvenç, Gülgün, Gülseren Karlıkaya’nın babaları,...

07 Mart 2018 Çarşamba 18:17
Düzce’de sevilen doktor toprağa verildi

Düzce’nin efsanevi doktoru olarak bilinen Hüseyin Karlıkaya vefat etti. 51 yıllık meslek süresinde adı efsanevi doktor olarak anılan Karlıkaya, 95 yaşında hayatını kaybetti.

Bülent, Güvenç, Gülgün, Gülseren Karlıkaya’nın babaları, Sabri Cemşit, Merhum Mithat Cemşit’in eniştesi, Alaattin Ergök ve Filiz Karlıkaya’nın kayınpederi, Doktor Hüseyin Karlıkaya’nın cenazesi Merkez Büyük Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Düzce Şehir Mezarlığı’na defnedildi.
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