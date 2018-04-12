Düzce’de park ve bahçeler bakıma alındı

Düzce Belediyesi baharın gelmesi ile birlikte çevre düzenleme ve park bahçe bakım onarım çalışmalarına hız verdi.

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler şehri merkezinde ağaç ve peyzaj bakım çalışmalarına hız verdi. Bahar aylarının başlaması ile şehir merkezi başta olmak üzere çevresinde ağaçların budama ve bakım işlemleri yapılıyor. Oyun parkları ve dinlenme alanlarında devam edecek onarım ve bakım çalışmaları kapsamında çim biçme, ağaç budama ve peyzaj düzenleme işlemi yürütülüyor. Ekipler belirlenen çalışma programı kapsamında yeşil alanların bahar dönemi bakım çalışmalarına devam edecek.