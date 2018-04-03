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Düzce’de otizme dikkat çekmek için mavi balon uçurdular

Düzce’de ’2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’ kapsamında farkındalık oluşturabilmek amacıyla düzenlenen yürüşe katılan vatandaşlar uçurdukları yüzlerce mavi balon ile gökyüzünü renklendirdi.Kamuoyunun dikkatini otizme çekmek...

Düzce’de otizme dikkat çekmek için mavi balon uçurdular

Düzce’de ’2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’ kapsamında farkındalık oluşturabilmek amacıyla düzenlenen yürüşe katılan vatandaşlar uçurdukları yüzlerce mavi balon ile gökyüzünü renklendirdi.Kamuoyunun dikkatini otizme çekmek...

03 Nisan 2018 Salı 13:35
Düzce’de otizme dikkat çekmek için mavi balon uçurdular

Düzce’de ’2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’ kapsamında farkındalık oluşturabilmek amacıyla düzenlenen yürüşe katılan vatandaşlar uçurdukları yüzlerce mavi balon ile gökyüzünü renklendirdi.

Kamuoyunun dikkatini otizme çekmek için başlatılan ve bütün dünyada ilgi gören ’Mavi Işık Yak Kampanyası’ bu yıl Türkiye’de de gerçekleştiriliyor. ’2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’ kapsamında tüm Dünya’da olduğu gibi Türkiye genelinde de çeşitli etkinlikler yapılarak farkındalık oluşturmak amaçlanıyor. Bu kapsamda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından ülke genelinde düzenlenen etkinliklerin bir diğeri de Düzce’de geçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Politikalar Düzce İl Müdürlüğü öncülüğünde, Milli Eğitim, Gençlik Spor, Sağlık Müdürlüğünün destekleriyle gerçekleşen yürüyüş, İstanbul Caddesi’nden başlayıp Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi önünde sona erdi. Yürüyüşe Vali Yardımcısı Hasan Ruhi Yaylacı, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Miktat Çelebioğlu, Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, sivil toplum kuruluşları, emniyet mensupları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüşe katılan vatandaşlar ve otizm hastası bireyler tarafından mavi balonlar gökyüzüne uçuruldu.

Çocuklar gönüllerince eğlenerek vakit geçirirken protokol üyeleri 16 yaşındaki Otistik Furkan Oğuzhan Mazlum’un çektiği fotoğrafların yer aldığı sergi gezildi. Sergi açtığı için mutlu olduğunu ifade eden Furkan, fotoğraf çekmeyi çok sevdiğini söyledi. Etkinliğe katılan çocuklar daha sonra mavi balonlarla süslenen tramvaya binerek şehir turu attılar.
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