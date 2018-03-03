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Düzce’de ki araç sayısı 110 bine yaklaştı

DÜZCE(İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü verilerine göre Düzce’de trafiğe kayıtlı araç sayısı Ocak ayı sonu itibarıyla 109 bin 161 oldu.

Düzce’de ki araç sayısı 110 bine yaklaştı

DÜZCE(İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü verilerine göre Düzce’de trafiğe kayıtlı araç sayısı Ocak ayı sonu itibarıyla 109 bin 161 oldu.

03 Mart 2018 Cumartesi 11:27
Düzce’de ki araç sayısı 110 bine yaklaştı

DÜZCE(İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü verilerine göre Düzce’de trafiğe kayıtlı araç sayısı Ocak ayı sonu itibarıyla 109 bin 161 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, Düzce ilinde trafiğe kayıtlı araç sayısı Ocak ayı sonu itibarıyla 109 bin 161 oldu. Düzce ilinde araç türlerine bakıldığında ise 55 bin 875 otomobil, 2 bin 635 Minibüs, bin 728 Otobüs, 16 bin 977 Kamyonet, 4 bin 670 Kamyon, 15 bin 343 Motosiklet, 11 bin 623 Traktör, 310 Özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
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