Düzce’de huzur uygulaması

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri kentin işlek noktalarında güven ve huzur uygulaması yaptı.

Düzce Polisi, halkın yoğun olarak bulunduğu bulvar, cadde, alışveriş merkezleri içi ve çevrelerinde yayalara yönelik ülke genelinde eş zamanlı olarak planlanan Türkiye Güven Huzur Uygulaması kapsamında Düzce Merkez ve ilçelerde uygulama yapıldı.

Yapılan uygulamada bin 801 şahıs sorgulanırken haklarında çeşitli suçlardan aranması bulunan 4 şahıs ve yoklama kaçağı olan 2 şahıs hakkında gerekli işlemler yapıldı.

Umuma açık yerlere yönelik yapılan uygulamada bir işyerinde 2 Adet kumar makinesi olan sigaramatik muhafaza altına alınırken işyeri yetkilisi hakkında 1072 sayılı kanuna muhalefetten adlı işlem yapıldı.

Trafik yönünden 103 araç kontrol edilirken 8 Araca 5 bin 8 TL idari para cezası uygulanarak 2 araç trafikten men edildi.